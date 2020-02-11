Los nuevos nombramientos de administradores generales del SAT cambiarán la forma de recaudar y acercarse al contribuyente. La semana pasada el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció cu...

Los nuevos nombramientos de administradores generales del SAT cambiarán la forma de recaudar y acercarse al contribuyente. La semana pasada el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció cuatro nuevos nombramientos en algunos de los puestos más importantes. Tres de estos cuatro puestos son ocupados por mujeres. Con esto, es la primera vez que el cuadro principal de funcionarios del SAT está conformado por mujeres. Uno de los retos del nuevo equipo será mejorar la recaudación de impuestos sin implementar una reforma fiscal. En este sentido, otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tienen un promedio de recaudación 34% del PIB. En México, estamos a menos de la mitad con 16%.

¿Cómo cambiarán al SAT los nuevos administradores generales?

Estos son los nombramientos:

Claudia Rivera Arrieta , titular de la Administración General de Servicios al Contribuyente. Antes de este puesto fue la coordinadora general de la secretaría de inclusión y bienestar social de la Ciudad de México.

, titular de la Administración General de Servicios al Contribuyente. Antes de este puesto fue la coordinadora general de la secretaría de inclusión y bienestar social de la Ciudad de México. Guadalupe Araceli García Martínez será titular de la Administración General Jurídica. Tiene 20 años de experiencia dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su último puesto fue secretaria técnica en el Consejo de la Judicatura Federal en temas fiscales.

será titular de la Administración General Jurídica. Tiene 20 años de experiencia dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su último puesto fue secretaria técnica en el Consejo de la Judicatura Federal en temas fiscales. Luis Abel Romero López será el nuevo administrador general de recaudaciones. Fue titular de la Oficialía Mayor de Hacienda, así como técnico de programación y control presupuestario en el IMSS.

será el nuevo administrador general de recaudaciones. Fue titular de la Oficialía Mayor de Hacienda, así como técnico de programación y control presupuestario en el IMSS. Rosa María Gutiérrez Rodríguez estará en la Administración General de Evaluación. Trabajó en la Subprocuraduría Fiscal de la SHCP.

De acuerdo con el especialista consultado por Reporte Índigo, Juan Pablo Galicia, los retos de cada administrador general son diferentes. Así, Rivera Arrieta, titular de la Administración General de Servicios al Contribuyente, deberá adaptarse a la estructura del SAT. Arrieta trabajó toda su carrera en el gobierno de la CDMX, que tiene métodos muy distintos a los del SAT.

Para **Romero López,**el reto es diferente. En su caso, lo díficil será ser visto como un agente independiente de Raquel Buenrostro, la jefa del SAT. En el pasado, Romero López ha sido el portavoz o representante de Buenrostro.

Para el caso de **Gutiérrez Rodríguez,**el reto es juntar su experiencia pasada dentro del Consejo de la Judicatura Federal al SAT. Así, aunque sean organismos diferentes, sus conocimientos podrían aplicarse a su nuevo puesto.

Por último, García Martínez, es quien tiene más experiencia fiscal dentro de los nuevos nombramientos. El especialista ve esto como una ventaja, siempre y cuando Buenrostro acepte todas sus propuestas. Con información de Reporte Índigo.

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