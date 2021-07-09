Estos estímulos fiscales a las gasolinas magna, premium y al diesel estarán vigentes en la semana del 10 al 16 de julio. Cada viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en ...

Estos estímulos fiscales a las gasolinas magna, premium y al diesel estarán vigentes en la semana del 10 al 16 de julio. Cada viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las cifras actualizadas del estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de los combustibles. El día de hoy se publicaron los estímulos que se usarán de la semana del 10 al 16 de julio:

En la gasolina magna, el estímulo será de 54.54%, un aumento frente al 49.6% de la semana pasada. Así, los contribuyentes pagarán 2.32 pesos de IEPS por litro de combustible.

En premium, el estímulo será de 31.42%, un aumento frente al 29.715 de la semana anterior. Los contribuyentes pagarán 2.96 pesos de IEPS por cada litro de combustible.

En diésel, el estímulo será de 26.84%, un aumento frente al 25.74% de la semana anterior. Los contribuyentes pagarán 4.11 pesos de IEPS por litro.

Puedes revisar el documento original en este enlace.

Con información de El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/09/hacienda-se-raya-con-estimulo-fiscal-para-gasolina-magna-supera-el-50/

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