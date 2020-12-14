Aunque debían haberlo hecho en julio, el SAT publicó las reglas sobre esquemas reportables en noviembre. Esta demora podría afectar a los contribuyentes. A mediados de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Entre otros cambios, la versión incluye las reglas generales para la revelación de esquemas reportables. Se considera un esquema reportable a cualquiera que pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México, sin importar la residencia fiscal del contribuyente. Es decir, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externadas de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Del mismo modo, se entiende como asesor fiscal cualquier persona física o moral que en el curso de su actividad sea responsable o se involucre en el diseño, comercialización, organización o administre un esquema reportable. Esta información deberá presentarse mediante una declaración informativa en el mes de febrero de cada año.

El SAT tardó mucho en publicar las reglas

Esta nueva obligación entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Hay que recordar que, desde julio, la Prodecon había dado un plazo de 10 días al SAT para emitir las reglas. Al final, el fisco tardó más de cinco meses en hacerlo. Ahora, los contribuyentes tendrán muy poco tiempo para conocer y aplicar las reglas de cada esquema reportable. Aquí puedes leer las 28 reglas a partir del Capítulo 2.2. En entrevista con Reforma, Manuel Rico, Socio de Impuestos Internacionales de KPMG en México, explicó que, debido a los trámites necesarios y los retrasos, muchos contribuyentes no podrán cumplir con la nueva obligación. Eso porque, antes de publicar las reglas, los contribuyentes no sabían exactamente qué información necesitarían. De acuerdo con Rico, pequeños y medianos contribuyentes con poca capacidad administrativa serán los más afectados. Por otro lado, el especialista dice que los asesores fiscales están obligados a reportar cantidades enormes de información. Según él, además del trabajo administrativo, la gran mayoría de esa información no será útil para la autoridad.Aquí puedes seguir leyendo sobre cómo llenar los esquemas reportables. Con información de Reforma https://www.reforma.com/presiona-sat-via-esquemas-fiscales/gr/ar2089075?md5=dca88c50124501549e66ca3a92049d60&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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