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El SAT invita a los contribuyentes a no esperar al último minuto para cumplir con esta obligación fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido un recordatorio crucial para las personas físicas y morales con actividad empresarial: el dictamen de los estados financieros del ejercicio 2023 debe ser presentado a más tardar el 15 de mayo de 2024. Este documento, esencial en la transparencia fiscal y financiera, requiere ser elaborado por un contador público autorizado, quien valida la situación financiera del contribuyente.

Requisitos para la obligatoriedad del dictamen

Este requisito aplica específicamente para personas morales que durante el ejercicio fiscal anterior registraron ingresos superiores a mil 855 millones 919 mil 380 pesos, así como aquellas con acciones en la bolsa de valores. Además, las personas físicas y morales con ingresos acumulables que superen los 157 millones 785 mil 270 pesos, activos por encima de los 124 millones 650 mil 380 pesos y más de 300 trabajadores, también están obligadas a cumplir con esta disposición.

Consecuencias de incumplimiento

El incumplimiento en la presentación del dictamen puede conllevar sanciones significativas, que oscilan entre los 17 mil 330 pesos y los 173 mil 230 pesos. Además, el SAT advierte que puede restringirse el uso del Certificado del Sello Digital, necesario para la emisión de comprobantes fiscales. Las sanciones pueden escalar hasta la cancelación definitiva del mismo, lo que supondría graves complicaciones para la operación empresarial del contribuyente.

Proceso de presentación

Los contribuyentes obligados a presentar el dictamen pueden acceder y descargar el software necesario a través del enlace oficial proporcionado por el SAT: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/20224/descarga-el-ejecutable-para-el-llenado-de-tu-dictamen-fiscal-sipred. El SAT exhorta a todos los contribuyentes a cumplir con esta obligación en tiempo y forma para evitar penalizaciones y asegurar la transparencia y correcta fiscalización de las operaciones financieras.