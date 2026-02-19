En el dinámico mundo de las apuestas en México, no basta con acertar al marcador o tener la mejor mano en el póker; también es fundamental entender las reglas del juego frente al Servicio de Admini...

En el dinámico mundo de las apuestas en México, no basta con acertar al marcador o tener la mejor mano en el póker; también es fundamental entender las reglas del juego frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las haciendas estatales. A partir de 2026, el panorama fiscal para el sector de juegos y sorteos ha experimentado cambios drásticos que afectan tanto a los operadores como a los usuarios finales. ¿Por qué un ganador en la Ciudad de México recibe un monto neto distinto a uno en Nuevo León? La respuesta reside en la compleja coexistencia de impuestos federales y locales. En este artículo, desglosamos el mapa fiscal de las apuestas para aquellos que quieran navegar con claridad entre retenciones y declaraciones.

¿De qué se trata el "Megaimpuesto" de 2026?

Históricamente, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los juegos con apuestas se mantuvo en una tasa ad valorem del 30%. Sin embargo, bajo la actual política fiscal de 2026, la tasa de IEPS para juegos y sorteos se ha elevado al 50%.Este incremento no solo busca fortalecer la recaudación federal, que este año proyecta cifras récord, sino también regular de forma más agresiva a las plataformas digitales, incluyendo aquellas que operan desde el extranjero. Este lo paga directamente el operador, pero impacta indirectamente en las cuotas y beneficios ofrecidos a los participantes. Para el jugador, el impuesto federal más relevante es el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Según la Ley del ISR, la tasa federal para premios es del 1%. No obstante, existe una condición crítica: esta tasa reducida solo aplica si el importe estatal correspondiente no excede el 6%. Si el estado decide cobrar más, la tasa federal de ISR puede dispararse hasta el 21%, castigando severamente la ganancia neta.

CDMX vs. Nuevo León: ¿Por qué la diferencia?

México es una federación, lo que permite a cada estado diseñar sus propias leyes de hacienda. Esto crea un "mosaico fiscal" donde la ubicación geográfica del casino (o el domicilio fiscal de la plataforma) determina cuánto te retienen.

1. Entendiendo el estándar del 6%

En la CDMX, el impuesto local sobre premios se sitúa en el 6%. Al no exceder el límite establecido por la federación, el cálculo para un ganador en la capital es sencillo:

Local (CDMX): 6%

Federal (ISR): 1%

Total de Retención: 7%

Por ejemplo, si ganas $10,000 MXN, recibirás $9,300 MXN netos. Es un esquema predecible y alineado con la mayoría de los estados del país.

2. En Nuevo León se usa el impuesto a la erogación

Nuevo León ha tomado un camino distinto y más complejo. Además del impuesto sobre el premio, este estado ha sido pionero en aplicar uno a las erogaciones (gastos) en juegos con apuestas.

Tasa sobre el gasto: en lugar de gravar solo lo que ganas, Nuevo León cobra una tasa (que ha rondado el 10% y el 15% en propuestas recientes) sobre el dinero que apuestas inicialmente.

Armonización 2026: con las reformas actuales, Nuevo León ha buscado armonizar su Impuesto sobre Nómina y sus gravámenes a casinos para compensar la nueva carga del IEPS federal. Esto hace que apostar en tierras regias requiera un análisis contable más profundo, ya que el costo fiscal se paga desde el momento en que cruzas la apuesta, no solo cuando ganas.

Hablemos de las apuestas online y los sitios seguros

Con la digitalización, muchos contribuyentes se preguntan si las reglas cambian al usar aplicaciones móviles. La respuesta es no: los ingresos obtenidos en casinos online se consideran ingresos acumulables y están sujetos a las mismas retenciones si el operador cuenta con permiso de la SEGOB. En este entorno, la elección de la plataforma es vital. Por ejemplo, Betmaster es un casino en línea y casa de apuestas seguro que cuenta con una amplia variedad de métodos de pago. Cabe mencionar que utilizar sitios de renombre, como este, garantiza que las retenciones se realicen de forma legal y que el contribuyente reciba su constancia de retención, documento indispensable para la declaración anual ante el SAT.

Pero... ¿Cuáles son las obligaciones ante el SAT?

Ganar un premio grande no termina con la retención en caja. Los contribuyentes tienen responsabilidades informativas que, de omitirse, pueden derivar en multas o presunción de discrepancia fiscal. Veamos.

Informar en la declaración anual: si la suma de los premios, préstamos y donativos en el año excede los $600,000 MXN, es obligatorio informarlos en la declaración anual, aunque ya se haya pagado el impuesto definitivo. Constancias de retención: hay que asegurarse de que el casino (físico o digital) emita el CFDI de retenciones e información de pagos. Sin este documento, no podrás acreditar ante el SAT que el impuesto ya fue pagado. Registro de pérdidas: aunque en México las pérdidas no son deducibles contra las ganancias de apuestas para personas físicas, llevar un control contable es sano para justificar el origen y flujo de tus recursos bancarios.

Conclusión

El mapa fiscal de las apuestas en México para 2026 es más exigente que nunca. Mientras que la federación ha elevado el IEPS al 50%, los estados como CDMX y Nuevo León mantienen enfoques divergentes que afectan directamente la rentabilidad del jugador. Entender si estás pagando un 7% total o si tu estado aplica impuestos sobre la erogación es la diferencia entre una estrategia financiera sólida y una sorpresa desagradable frente al fisco. Antes de realizar la próxima jugada, es clave verificar siempre la legalidad de la plataforma y el marco fiscal de tu localidad.