México se quedó detrás de Guyana y Costa Rica, que aumentaron 1.6 y 1.8 por ciento, respectivamente México es el tercer país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el peor avance en el total de ingresos tributarios obtenidos anualmente en América Latina y el Caribe, en los últimos 32 años. Lo indica el estudio 'Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2023', de la OCDE, según reporta Reforma. Mientras que en 1990 la recaudación de México fue equivalente a 12.1 por ciento de su PIB, en 2021 apenas sumó 4.6 puntos y llegó a 16.7 por ciento, señala el estudio. El promedio de la región de 1990 a 2021 aumentó siete puntos al pasar de 14.7 a 21.7 por ciento del PIB. México se quedó detrás de Guyana y Costa Rica, que aumentaron 1.6 y 1.8 por ciento, respectivamente. En contraste, Bolivia fue el país con el mayor avance, al pasar de 6.5 a 22.6 por ciento de su PIB de 1990 a 2021, una alza de 16.1 puntos, seguido de Argentina, con un avance de 15.8 puntos. En el estudio de la OCDE se señala que en 2021 los ingresos tributarios de México retrocedieron 1.1 puntos respecto a 2020, cuando fue de 17.8 por ciento del PIB. La nota indica que al igual que los países del Caribe, México vio limitada su recuperación por la reducida actividad turística y el espacio tributario para estimular la economía, según la OCDE. Además, México tuvo un bajo nivel de recaudación de IVA por varios factores, entre ellos, el alcance de las exenciones. A esto se suma que México tuvo menores ingresos por impuestos relacionados con el medio ambiente que se aplican a la energía y redujo el IEPS a diesel y gasolina para contener la inflación de combustibles en 2021, señaló el documento. Puedes ver el documento 'Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2023' aquí.

Con información de Reforma.