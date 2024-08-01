Los contadores públicos contribuyen significativamente a la prevención y detección de actos corruptos, señalan especialistas El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el monto de dinero blanqueado a escala global oscila entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, lo que equivale a aproximadamente de 800 mil millones a 2 billones de dólares anuales. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), en México se estima que las actividades ilícitas generan un flujo de dinero equivalente a entre el 2 y 3.6% del PIB nacional. La presidenta de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP, Angélica María Ruiz López, indicó que la corrupción se mantiene como un problema persistente, con el país ocupando el lugar 126 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional.

Contadores como guardianes del sistema financiero

En la conferencia de prensa de julio del IMCP, la especialista dijo que de acuerdo con organismos internacionales, como la Federación Internacional de Contadores (IFAC) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los contadores públicos desempeñan un papel crucial como guardianes del sistema financiero en la lucha contra la corrupción. Esto se debe a que su posición estratégica, les permite detectar y reportar actividades sospechosas, garantizando la integridad de las transacciones financieras y el cumplimiento de las normativas vigentes. Además, Ruiz López explicó que al asesorar a empresas y organizaciones sobre mejores prácticas de Gobierno Corporativo y controles internos, los contadores públicos contribuyen significativamente a la prevención y detección de actos corruptos. Por eso, son considerados por los organismos internacionales como los Guardianes Antilavado de Dinero y Anticorrupción (gatekeepers) junto con otras profesiones como abogados, notarios, agentes fiduciarios y agentes inmobiliarios.

Esencial que todos los países redoblen sus esfuerzos

En recientes declaraciones, Elisa de Anda, la mexicana presidenta del GAFI, destacó la importancia de la lucha global contra la corrupción, mencionando que la corrupción socava la confianza pública y debilita las instituciones. Además, dijo que es esencial que todos los países, en colaboración con los gatekeepers y los contadores públicos, redoblen sus esfuerzos para implementar medidas efectivas de prevención y detección. El 7 de julio, el GAFI emitió el reporte denominado "Revisión horizontal del cumplimiento técnico de los gatekeepers en relación con la corrupción", en el que dio a conocer a las naciones que han llevado a cabo esta revisión, identificando las buenas prácticas adoptadas por los países, los desafíos y áreas de mejora, así como los mecanismos de cooperación internacional. Esto, para evaluar la situación actual e identificar las áreas que los miembros del GAFI (entre los que se incluye México), deben priorizar para seguir mejorando la aplicación de las Recomendaciones del GAFI, específicamente a los gatekeepers.