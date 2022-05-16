Salinas Pliego advirtió que los datos personales de los cuentahabientes serían de dominio público, ya que el SAT podrá acceder a la información sin que medie una orden judicial A través de su cuent...

Salinas Pliego advirtió que los datos personales de los cuentahabientes serían de dominio público, ya que el SAT podrá acceder a la información sin que medie una orden judicial A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas Pliego, dueño de empresas como Banco Azteca, Elektra y TV Azteca, calificó como “la locura del día” la sentencia de la Suprema Corte promovida por la ministra Margarita Ríos-Farjat, que autoriza al fisco acceder a la información bancaria sin orden judicial.

La locura del día 🤦🏻‍♂️ La ministra @MargRiosFarjat, saca una sentencia que acaba con “El secreto bancario”. Sin debido proceso, ni orden judicial, por voluntad de los #gobiernicolas, todos tus datos personales estarían en el dominio público. Espero recapaciten y eso no pase ✌🏼. https://t.co/kTc0NuzYak — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 11, 2022

El miércoles, la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) declaró constitucional la facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de una orden judicial previa. Salinas Pliego advirtió que los datos personales de los cuentahabientes serían de dominio público, ya que el SAT podrá acceder a la información fiscal sin que medie una orden judicial, lo que, dijo, atenta contra el llamado secreto bancario. El secreto bancario es la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a sus clientes en materia de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, explica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En febrero la SCJN otorgó un amparo a TV Azteca, propiedad del empresario, para revisar un adeudo fiscal que mantiene desde 2009 por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de un monto que asciende a 2 mil 663 millones de pesos (133 mil 15 millones de dólares). Asimismo, la Suprema Corte confirmó paraGrupo Elektra un crédito fiscal de 2 mil 636 millones de pesos en enero, por lo cual el fisco emitió un oficio en febrero dictando medidas de aseguramiento contra la empresa perteneciente al Grupo Salinas.