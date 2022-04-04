Sin estímulo todo estaría aumentando porque la mayoría de los productos se transportan con vehículos a base de diesel, de acuerdo con especialistas La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó los estímulos destinados al diesel y gasolina, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF). Por quinta semana consecutiva la SHCP mantiene el 100% de subsidio para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el diesel, el combustible más utilizado por los transportistas. De acuerdo con Reforma, el jueves pasado el precio promedio nacional del diesel fue de 22.90 el litro, que sin subsidio de 10.1 pesos, se pagaría en 33 pesos. Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence, explicó que el alza en los precios del diesel es derivado de una mayor demanda por la recuperación económica mundial del Covid-19, así como el conflicto bélico Rusia-Ucrania, que ha generado que los países europeos busquen otras opciones de suministro. "En México hoy tenemos un subsidio, y sin eso el efecto inmediato sería mayor inflación. Sin estímulo todo estaría aumentando porque la mayoría de los productos se transportan con vehículos a base de diesel y ese es el beneficio de tener el subsidio", apuntó. De acuerdo con los estímulos publicados esta mañana por Hacienda, el estimulo complementario, que aplica a importadores y refinadores, pasó de 4.0742 pesos a 3.185 pesos por litro de diesel, precio que será aplicado a partir de este sábado. Según informa la Revista de Transportes y Turismo, frente a la gasolina, el diesel recibirá el mayor monto de estímulos fiscales, de 9.2240 pesos por litro, cantidad inferior a los 10.1096 pesos destinados hasta este viernes. Ademas, la SCHP informó que mantendrá el estímulo de 1.96 pesos para la gasolina magna, de 1.16 pesos para la Premium y de 3.18 pesos en el caso del diésel.