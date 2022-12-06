Los contribuyentes pueden registrar hasta cinco correos electrónicos y un número de teléfono celular en el Buzón Tributario El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente recordó a lo...

Los contribuyentes pueden registrar hasta cinco correos electrónicos y un número de teléfono celular en el Buzón Tributario El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente recordó a los contribuyentes que deben de tener actualizados sus medios de contacto de su buzón tributario. La autoridad fiscal advirtió que los contribuyentes que no tienen actualizados sus medios de contacto, tienen hasta el 31 de diciembre del 2022 para actualizarlos. El SAT indicó que los contribuyentes deben tener registrados y actualizados, en el buzón tributario, dos medios de contacto:

Hasta cinco correos electrónicos

Un número de teléfono celular.

En caso de que a los contribuyentes les falte registrar alguno, deben hacerlo a la brevedad. Para habilitar su buzón tributario o actualizar sus medios de contacto, los contribuyentes deben tener a la mano su contraseña o firma electrónica (e.firma). En caso de no tener la contraseña o la e.firma, los contribuyentes deben agendar una cita en CitaSAT para obtenerlas. Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: noviembre de 2022.