Como está la propuesta actualmente, en caso de que las personas mayores de 18 años generen algún ingreso y no se den de alta en el RFC, podrían ser acreedoras a una multa. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2022, el Ejecutivo propuso la obligación para que las personas mayores de edad se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Sin embargo, en la Cámara de Diputados modificaron la propuesta, para que las personas mayores de 18 años tengan la obligación de darse de alta en el RFC, pero no serán sancionados, ni deberán presentar declaraciones anuales, en caso de que no generen ingresos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) indicó que, así como está la propuesta actualmente, en caso de que las personas mayores de 18 años generen algún ingreso y no se den de alta en el RFC, podrían ser acreedoras a una multa de hasta 11,600 pesos. David Nieto Martínez, presidente de la Comisión representativa del IMCP ante las autoridades del SAT, dijo que lo anterior se debe a que dichas personas estarían obteniendo ingresos de manera informal, y estarían obligadas a pagar la multa por no darse de alta y al pago de impuestos por la omisión de ingresos. Por ejemplo, las personas que venden productos a través de internet sin estar dadas de alta en el RFC.

¿Si un mayor de edad recibe mesada tendría que darse de alta en el RFC?

En caso de que una persona mayor de 18 años reciba dinero de sus padres, el especialista aclaró que no sería motivo para que se inscriba en el RFC. Esto se debe a que la mesada, que reciben los hijos de parte de sus padres, es un ingreso que no causa impuestos. Nieto Martínez indicó que la obligación para que las personas mayores de edad se inscriban en el RFC es por la edad, no porque reciban ingresos. Si el joven empieza a trabajar y obtiene ingresos distintos a la mesada, dependiendo del tipo de trabajo que realice tendrá que causar el impuesto correspondiente. Por ejemplo, si una persona mayor de 18 años empieza a trabajar en un restaurante, estará sujeta al pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) vía retención de salarios. Pero lo que le den sus padres, es un ingreso no acumulable porque estaría exento del ISR, explicó el integrante del IMCP. La Cámara de Diputados recientemente aprobó la Miscelánea Fiscal para 2022, y la envió al Senado, donde el dictamen fue aprobado en comisiones y se espera que hoy se apruebe en el pleno.

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