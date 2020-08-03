Te decimos cuáles son los requisitos y condiciones de los créditos del Infonavit para remodelar tu vivienda. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores (Infonavit) ofrece varios tipos de crédito destinados a la adquisición, construcción y ampliación de la vivienda. En esta ocasión revisaremos los créditos cuya finalidad es la remodelación de vivienda.

Requisitos

Es necesario que la vivienda que se remodelará esté a nombre de quien solicite el crédito o de su cónyuge, si están casados bajo sociedad conyugal. Las mejoras deben realizarse en un plazo máximo de 6 meses. Los requisitos dependen del tipo de mejoras y el costo de las mismas. Con la finalidad de poder remodelar vivienda, el infonavit ofrece dos opciones: Crédito Infonavit o Mejoravit:

Crédito Infonavit

Crédito Infonavit es el crédito tradicional que otorga el Infonavit; dependiendo de la modalidad que elijas tu vivienda o el ahorro que tienes en tu subcuenta de vivienda quedan como garantía. El monto de crédito al que tienes derecho podrá ajustarse dependiendo del tipo de mejoras, el valor del inmueble y tu ahorro en la subcuenta de vivienda. La tasa de interés es del 12% y se puede solicitar sin importar tu salario ni tu edad. Los gastos de titulación, financieros y de operación corresponden al 3% del monto de crédito Sin embargo, no se cobran si ganas mensualmente hasta 7 mil 395.23 pesos. En este caso, tu descuento mensual se establece con base en tu salario, o bien, conforme a un porcentaje de tu salario, que no podrá ser mayor al 25%. Dependiendo de la modalidad que elijas, tienes la opción de solicitarlo en conjunto con tu cónyuge para tener un mayor monto. Para esto, tu vivienda tendría que quedar como garantía y tu cónyuge debe cotizar en el Infonavit.

Mejoravit

El Mejoravitlo otorga una entidad financiera y por lo tanto, a pesar de obtenerlo, mantienes tu derecho al crédito hipotecario Infonavit. El Infonavit te presta a través de una entidad financiera un monto que va de los 4 mil 225.84 a los 125 mil 190.60 pesos, que dependerá del plazo que elijas y lo que resulte entre tu capacidad de pago al 20% o el 85% del saldo de tu subcuenta de vivienda. La tasa de interés anual es del 17% y puedes solicitarlo sin importar tu salario. Para este caso hay gastos de titulación, financieros o de operación y el plazo para pagar puede ser de 12, 18, 24 o 30 meses; el descuento mensual se establecerá de acuerdo a tu salario y al plazo que elijas. Tampoco aplica en crédito conyugal Es importante destacar que el 20% del crédito se puede usar para pagar la mano de obra y al terminar de pagar el crédito, puedes volver a pedirlo un bimestre después.

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