López Obrador acusó a los dueños de medios de comunicación de no pagar impuestos y de beneficiarse de condonaciones millonarias El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó críticas contra aquellos que no pagaban impuestos, a quienes calificó de "cretinos". Se refirió a la situación de la economía informal, señalando que los responsables de la falta de recaudación eran los de la economía formal, no los vendedores ambulantes. Destacó que la gente buscaba opciones debido a la falta de alternativas causada por la corrupción imperante. En su conferencia de prensa matutina, López Obrador arremetió especialmente contra los empresarios de medios de comunicación en otra parte de su discurso. Acusó a estos dueños de no pagar impuestos y de beneficiarse de condonaciones millonarias. Criticó la motivación detrás de la propiedad de medios de información convencionales, alegando que se utilizaban para obtener influencia y protección gubernamental.

Condonaciones millonarias

El mandatario cuestionó el costo de estas prácticas, mencionando cifras en miles de millones de pesos. Subrayó que estas acciones no se limitaban a una sola empresa, sino que involucraban a varias vinculadas con los medios de manipulación. Según López Obrador, se otorgaban condonaciones masivas para asegurar el silencio y la lealtad hacia el Gobierno por parte de los propietarios de los medios. En este contexto, el Presidente destacó la diferencia entre lo que algunos periodistas recibían como "chayote" y lo que obtenían los dueños de los medios de comunicación. Desestimó la importancia del "chayote", considerándolo insignificante en comparación con los beneficios significativos que recibían los propietarios. López Obrador enfatizó que, aunque algunos periodistas ganaran mucho, la mayoría vivía con ingresos precarios, desafiando la percepción común de que el problema residía en los "chayoteros".