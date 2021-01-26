Con el trámite de devolución de impuestos para personas morales, las empresas pueden recuperar los saldos de impuestos a favor. Por ley, los contribuyentes personas morales tienen hasta el 31 de ma...

Con el trámite de devolución de impuestos para personas morales, las empresas pueden recuperar los saldos de impuestos a favor. Por ley, los contribuyentes personas morales tienen hasta el 31 de marzo para presentar su declaración anual. Para ellos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente habilitó el aplicativo para la declaración anual 2020 de personas morales.

¿Cómo se solicita al SAT la devolución de impuestos para personas morales?

En caso de que las personas morales obtengan un saldo a favor de impuestos, pueden tramitar la solicitud de devolución. El trámite es gratuito y permite a las empresas recuperar las cantidades a favor de impuestos. Y el trámite no sólo es para saldos a favor de ISR, porque también contempla el IVA y el IEPS.

¿Cuándo se presenta?

De acuerdo con información publicada en el portal del SAT, la solicitud de devolución se puede tramitar dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se tenga la obligación de presentar la declaración correspondiente, o se haya realizado el llamado pago de lo indebido (que es cuando se da al fisco cantidades superiores a las que por ley debían pagarse).

¿Cómo realizar el trámite en línea?

Ingresa aquí y da clic en el botón iniciar. Ingresa con e-firma o RFC y contraseña. Valida tus datos y confirma. Selecciona el tipo de aviso. Aporta la información y archivos en la solicitud. Firma y envía el trámite con apoyo de tu firma electrónica. Guarda o imprime tu acuse de recibo electrónico.

¿En qué tiempo se resuelve una solicitud de devolución?

La autoridad indica que las devoluciones deberán efectuarse dentro del plazo de los cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud. Puedes ver a detalle la información del SAT sobre la solicitud de devolución de saldos a favor de impuestos de personas morales aquí.

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