En el Paquete Fiscal 2023, la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México busca aplicar un impuesto adicional del 1.5% por cada entrega realizada. La Secretaría de Finanzas propuso cambios en el cobro de los impuestos para las plataformas digitales como DiDi Food, UBER Eats o Rappi y busca ampliar el cobro de 1.5% por cada viaje de entrega de alimentos en el Estado de México. Cabe resaltar que anteriormente en la entidad sólo se cobraba a las plataformas por el traslado de personas, pero para el siguiente año, el Edomex busca que también paguen las plataformas de entrega de comida.

Prevén afectaciones por impuesto a apps

A través de un comunicado, las plataformas digitales aseveraron que la aplicación de este nuevo impuesto podría ocasionar afectaciones ya que reduciría las ganancias de los repartidores e incrementaría los costos a los usuarios mexicanos que hacen uso de las aplicaciones. También, el nuevo gravamen impactaría negativamente a los comercios locales que entregan sus productos a través de terceros, tendencia que se aceleró a partir de la pandemia y que se ha convertido en un canal de venta estratégico para los establecimientos mexiquenses. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), México se encuentra en el top 10 de los países con más ventas en comercio electrónico, y un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) reporta que las plataformas digitales de reparto han aumentado la participación del sector restaurantero en la generación de riqueza del país entre un 28 y 32 por ciento. La iniciativa está en análisis en el Congreso mexiquense y forma parte del Paquete Fiscal de 2023, lo que pondría una base similar a la que ya aplica en la Ciudad de México, ya que incluye ampliar la base de contribuyentes y aplicar un impuesto del 1.5% por cada viaje o entrega realizada mediante los servicios de apps de entrega. Según el Artículo 216-P del Código Fiscal hasta el 2022, los prestadores de servicios electrónicos que proporcionan sus servicios por sí mismos a través de una aplicación electrónica o página web propia o de terceros, promuevan, promocionen, oferten o enlacen el servicio de transporte privado de personas a través de contratos electrónicos, deberán pagar mensualmente una aportación del 1.5% del cobro por cada viaje realizado, el cual deberá enterarse dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a aquel en que se causa. Cabe resaltar que en las plataformas digitales, tanto a personas físicas como morales, se les cobra un Impuesto de Valor Agregado (IVA) de la venta del 16%; una comisión por el uso de la aplicación del 30% y un IVA de comisión de Didi Food del 16%.