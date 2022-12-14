La ex dirigente magisterial logró probar que el fisco mexicano violentó su derecho de audiencia Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), volvió a...

La ex dirigente magisterial logró probar que el fisco mexicano violentó su derecho de audiencia Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), volvió a ganar una disputa contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un crédito fiscal del ejercicio de 2010.

En enero de 2021, dicho juicio ya había sido fallado a su favor cuando el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que sus derechos fueron vulnerados.

Elba Esther ganó debido que logró probar que el SAT violentó su derecho de audiencia, pues cuando fue acusada de no presentar pruebas documentales a su favor, ella se encontraba recluida en el penal de Santa Martha Acatitla acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De manera unánime, la Primera Sala del TFJA resolvió en favor de la exdirigente del SNTE, por lo que evitará el cobro de 16 millones de pesos.

“Originalmente y respecto de este caso, Gordillo ganó un juicio ante el TFJA el 13 de enero del 2021, mismo que fue impugnado por el SAT ante un tribunal del poder Judicial, pero volvió a ser fallado en favor de Gordillo por el TFJA”, explicó el tribunal.

Cabe recordar que en 2021, el mismo tribunal desestimó otra sentencia que se emitió el septiembre del 2019 por el décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, por el cual se le impuso a Elba Esther el pago de nueve millones 431 mil 418 pesos, con relación al adeudo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2012.