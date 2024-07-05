Las condiciones surten efectos a partir de su publicación en el portal de internet del INFONAVIT y tienen vigencia indefinida El 3 de julio de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda p...

Las condiciones surten efectos a partir de su publicación en el portal de internet del INFONAVIT y tienen vigencia indefinida El 3 de julio de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) publicó cuatro documentos que contienen condiciones generales de contratación de algunos de sus créditos. De acuerdo con Fiscalia, las principales características de los créditos contenidos en los documentos, son las siguientes: Créditos para pago de adeudos con Entidad Financiera o INFONAVIT para adquisición de vivienda o suelo destinado a la construcción de vivienda, así como para construir, reparar, ampliar o mejorar su vivienda, versión 1.0 Estas condiciones están diseñadas para otorgar créditos destinados al pago de adeudos contraídos con entidades financieras o el propio INFONAVIT, para la adquisición de vivienda, suelo destinado a la construcción de vivienda, así como para construir, reparar, ampliar o mejorar su vivienda. Principales características del crédito:

Destino del crédito: Pago de adeudos para la adquisición de vivienda, suelo para construcción de vivienda, o mejoras en la vivienda. Monto del crédito: Hasta el monto máximo aprobado por el Consejo de Administración del INFONAVIT. Fondeo: 100% con recursos del INFONAVIT. Plazo: De 5 a 30 años, dependiendo de la elección del trabajador, con ciertas restricciones de edad. Tasa de interés: Fija, dependiendo del ingreso del trabajador. Modalidades del crédito: Individual, conyugal, familiar o corresidencial. Comisiones: Sin comisión por apertura del crédito ni cuotas de administración. Seguro: Incluye seguros por fallecimiento o incapacidad, y daños por siniestros en la vivienda.

Créditos con garantía hipotecaria para construcción de vivienda, versión 1.0

Estas condiciones están diseñadas para otorgar créditos con garantía hipotecaria para la construcción de vivienda en suelo propio o adquirido simultáneamente con el crédito. Principales características del crédito:

Destino del crédito: Construcción de vivienda en suelo propiedad del trabajador derechohabiente o adquirido al formalizar el crédito. Monto del crédito: Hasta el monto máximo aprobado por el Consejo de Administración del INFONAVIT. Fondeo: 100% con recursos del INFONAVIT. Plazo: De 1 a 30 años, dependiendo de la elección del trabajador, con ciertas restricciones de edad. Tasa de interés: Fija, dependiendo del ingreso del trabajador. Modalidades del crédito: Individual, conyugal, familiar o corresidencial. Comisiones: Sin comisión por apertura del crédito ni cuotas de administración. Seguros: Incluye seguros por fallecimiento o incapacidad, y daños por siniestros en la vivienda.

Créditos destinados a la reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda en su versión 1.0.

Estas condiciones están diseñadas para otorgar créditos destinados a la reparación, ampliación o mejoramiento de viviendas de sus derechohabientes. Principales características del crédito:

Destino del crédito: Reparaciones, ampliaciones o mejoramiento de viviendas con o sin afectación estructural. Monto del crédito: Hasta el monto máximo aprobado por el Consejo de Administración del INFONAVIT. Fondeo: 100% con recursos del INFONAVIT. Plazo: Varía según la modalidad del crédito elegida. Tasa de interés: Fija, dependiendo del ingreso del trabajador. Modalidades del crédito: Individual, familiar o corresidencial. Comisiones: Sin comisión por apertura del crédito ni cuotas de administración. Seguros: Incluye seguros por fallecimiento o incapacidad y, en algunos casos, seguro de daños por siniestros.

Créditos destinados a la construcción de vivienda, así como al equipamiento y mejoras del hogar mediante el complemento 'Equipa tu Casa'.

Estas condiciones están diseñadas para otorgar créditos destinados a la adquisición de vivienda o suelo destinado a la construcción de vivienda, así como al equipamiento y mejoras del hogar mediante el complemento 'Equipa tu Casa'. Principales características del crédito:

Destino del crédito: Adquisición de vivienda o suelo para la construcción de vivienda, con opción de acceder al complemento 'Equipa tu Casa'. Monto del crédito: Hasta el monto máximo aprobado por el Consejo de Administración del INFONAVIT. Fondeo: 100% con recursos del INFONAVIT o en cofinanciamiento con entidades financieras. Plazo: De 1 a 30 años, según elección del trabajador. Tasa de interés: Fija, dependiendo del ingreso del trabajador. Modalidades del crédito: Individual, conyugal, familiar o corresidencial. Comisiones: Sin comisión por apertura del crédito ni cuotas de administración. Seguros: Incluye seguros por fallecimiento o incapacidad, daños por siniestros y calidad de la vivienda.

Vigencia

En su texto, Fiscalia explicó que las condiciones contenidas en los documentos, surten efectos a partir de su publicación en el portal de internet del INFONAVIT y tienen vigencia indefinida, aplicando únicamente a las solicitudes de crédito presentadas a partir de esta fecha. Puedes ver los documentos que publicó el INFONAVIT aquí / Fecha de publicación: 3 de julio de 2024.