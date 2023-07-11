Las instituciones bancarias están obligadas a informar sobre los depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos En muchos países, los bancos y otras instituciones financieras deben informar a las autoridades sobre depósitos en efectivo superiores a ciertas cantidades establecidas. En México, las instituciones financieras deben informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre depósitos en efectivo que superen los 15 mil pesos.

Los bancos deben reportar los depósitos mayores de 15 mil pesos

Lo anterior lo establece el Artículo 55, fracción IV, de la Ley del ISR, al indicar que las instituciones que componen el sistema financiero tienen, entre otras, la siguiente obligación: "Proporcionar mensualmente a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero, cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero exceda de 15 mil pesos, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja…" Por eso, los bancos están obligados a informar sobre los depósitos que superen los 15 mil pesos, y los contribuyentes no deben hacer nada. Pero sobrepasar el monto de 15 mil pesos no tiene que ver con el pago de impuestos. Esto se debe a que los contribuyentes deben pagar impuestos por sus ingresos, excepto por los que están exentos, sin importar si los depósitos en efectivo superan o no el monto.

¿Qué es un depósito en efectivo?

La autoridad fiscal considera como depósitos en efectivo todos aquellos realizados en moneda nacional o extranjera hechos en alguna cuenta del sistema financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Por el otro lado, no son depósitos en efectivo los hechos a favor de contribuyentes mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con alguna institución del sistema financiero.