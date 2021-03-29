La autoridad fiscal se comprometió a arreglar los problemas técnicos de sus plataformas inmediatamente, a unos días de que venza el plazo para la declaración anual de personas morales. La semana pasada, especialistas y empresarios pidieron el Servicio de Administración Tributaria (SAT) una prórroga para la presentación de la declaración anual de personas morales. De acuerdo con Nora Idalia Flores García, presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), había varios problemas técnicos con los programas del SAT que impedía presentar la declaración. El problema principal es la amortización histórica de pérdidas fiscales. De acuerdo con el ICPNL, cuando en un ejercicio una persona moral presenta mayores deducciones que ingresos, obtiene como resultado una pérdida fiscal, la cual puede ser incrementada por los pagos de participación de los trabajadores en las utilidades. La pérdida puede ser usada para disminuir utilidades hasta en los siguientes 10 ejercicios. Sin embargo, algunos contribuyentes tienen problemas para amortizar pérdidas del 2019 o anteriores. Además, se han reportado errores en el coeficiente de utilidad de las sociedades civiles, en el cálculo de PTU pagada en el ejercicio, en información que se elimina entre sesiones de trabajo en la aplicación y en la información de pagos provisionales.

SAT no dará prórroga

En entrevista con Reforma, Cristian Nazael García Olalde, delegado de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), dijo que el SAT se comprometió a solucionar los problemas técnicos inmediatamente. Con esto, el SAT también rechazó las peticiones de otorgar una prórroga a la declaración de personas morales. Así, el último día para presentarla sigue siendo el 31 de marzo; es decir, este miércoles. Sin embargo, en entrevista con el mismo medio, Juan Pablo Lemmen-Meyer, presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex Nuevo León, dijo que los problemas todavía no se solucionan por completo. Todavía se han reportado fallas similares en diferentes empresas. Ante esto, los especialistas dicen que si encuentra una falla, el contribuyente solamente debe seguir intentando hasta que se corrija. Con la fecha límite acercándose, no hay muchas opciones disponibles para los contribuyentes. Con información de Reforma https://www.reforma.com/niega-sat-prorroga-en-declaracion-anual/gr/

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