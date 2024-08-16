Se sugiere a los contribuyentes tomar medidas ante la suspensión temporal del servicio El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una herramienta en línea para que los contribuyentes gene...

Se sugiere a los contribuyentes tomar medidas ante la suspensión temporal del servicio El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene una herramienta en línea para que los contribuyentes generen su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Pero de acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, a través de su página de internet, el SAT informó que la plataforma de autoservicio para obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estará en mantenimiento. El texto indica que debido al mantenimiento de la plataforma, el servicio para generar la opinión de cumplimiento estará suspendido desde las 23:00 horas del viernes 16 de agosto, al sábado 17 de agosto de 2024 a las 16:00 horas. El mensaje publicado puede verse a continuación: Por lo anterior, Fiscalia sugirió tomar las medidas pertinentes para no ser afectados por este mantenimiento.

¿Qué es la opinión de cumplimiento?

La opinión de cumplimiento es un documento emitido por el SAT que refleja si un contribuyente (persona física o moral) está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Dicho documento se solicita comúnmente para participar en licitaciones, acceder a ciertos beneficios fiscales, o como requisito para formalizar contratos con entidades gubernamentales o privadas.