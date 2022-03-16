El organismo considera que hay capacidad para elevar impuestos a las empresas eléctricas, debido al beneficio que están obteniendo La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propuso incrementar de manera provisional los impuestos a las empresas eléctricas. La OCDE argumentó que actualmente los consumidores, sobre todo en Europa, se ven afectados por el desmedido encarecimiento de las tarifas de electricidad. Mientras, los grandes corporativos gozan de importantes beneficios económicos, De acuerdo con información de La Jornada. Al participar en un foro económico en Madrid, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, enfatizó que este tipo de medidas provocarán que los gobiernos cuenten con más recursos para poderlos redirigir a aliviar el impacto de los elevados precios de la electricidad en consumidores. Los precios de la energía aumentaron considerablemente en los meses recientes, impulsados por la fuerte demanda que trajo la reactivación de la economía tras la epidemia de COVID-19. Esta dinámica se aceleró con fuerza tras el inicio de la guerra en Ucrania el 24 de febrero, especialmente en la Unión Europea (UE).

Hay capacidad para elevar impuestos a las empresas eléctricas

“A corto plazo, dado el beneficio que están obteniendo las empresas energéticas, ahora hay una capacidad de aumentar el nivel de impuestos que pagan estas compañías y redirigir parte del dinero a medidas para amortiguar el impacto de los altos precios en los consumidores”, agregó. Pero señaló que cualquier respuesta fiscal tiene que estar “muy, muy dirigida”, porque no puede producirse un aumento de impuestos generalizado, “sino muy dirigido a ciertos sectores específicos”, además de tener en cuenta el giro asumido por los bancos centrales en sus políticas monetarias en respuesta a las presiones inflacionarias. Varios países, como Italia, afirmaron estar considerando gravar las ganancias que obtengan los productores a raíz del aumento de precios. El gobierno español ya había anunciado una medida similar en el otoño del año pasado, pero revisó su decisión ante las críticas de los gigantes del sector.