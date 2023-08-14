La STPS realizó 3 mil inspecciones en materia de subcontratación laboral en conjunto con el SAT, el IMSS y el Infonavit La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) impuso multas por 27 mill...

La STPS realizó 3 mil inspecciones en materia de subcontratación laboral en conjunto con el SAT, el IMSS y el Infonavit La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) impuso multas por 27 millones de pesos (mdp) a empresas que incumplieron reglas de subcontratación laboral. Lo anterior lo hizo derivado de más de 3 mil acciones de inspección en materia de subcontratación laboral, en coordinación con las siguientes dependencias:

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

A través de un comunicado, la STPS recordó que hace dos años entró en vigor la reforma laboral que prohibió el outsourcing y que sólo permite la subcontratación de servicios especializados. El comunicado indica que con la reforma, 2.9 millones de personas trabajadoras migraron hacia su empleador verdadero. Esto hizo que los patrones cumplieran activamente con las disposiciones de la reforma y llevaran a cabo la aplicación del ajuste a sus plantillas en tiempo y forma, sin generar distorsión en el mercado laboral formal. Es decir, sin que se ocasionara un incremento en el número de bajas ante el IMSS. Complementariamente, la STPS estableció un plan de trabajo coordinado con otras autoridades con los siguientes objetivos:

Identificar esquemas de defraudación

Iniciar acciones de fiscalización

Y, en su caso, aplicar sanciones.

A la fecha, se han realizado más de 3 mil acciones de inspección, en las que se han advertido distintas irregularidades. Derivado de lo anterior, se han cancelado 1,755 registros del Registro de Prestadores de Servicios u Obras Especializadas (REPSE). Además, se han iniciado procesos sancionatorios en contra de las empresas beneficiarias de los servicios y se han emitido, en su conjunto, multas por más de 27 millones de pesos. Adicionalmente, más de 33 mil constancias de registros se encuentran en investigación.