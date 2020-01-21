A pesar del ajuste del 20% que tuvo el salario mínimo, sólo está por encima del de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. En Latinoamérica y el Caribe hay una tendencia a incrementar el salario mínimo...

A pesar del ajuste del 20% que tuvo el salario mínimo, sólo está por encima del de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela. En Latinoamérica y el Caribe hay una tendencia a incrementar el salario mínimo. Dentro de la región, México destaca por haber registrado uno de los mayores incrementos. De hecho, el incremento del 20% del salario mínimo registrado en 2020 llevó al salario medio real a su mayor aumento desde 2002. Según el documento Balance preliminar de las economías de America Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las economías latinoamericanas han mantenido el interés por revisar los salarios mínimos, aunque estos ajustes no se reflejan en mejores ingresos laborales reales. Esto porque "la política salarial preponderante en los países de la región se centró en aumentos sólo muy levemente por encima de la inflación". Por ejemplo, Argentina encabezó el incremento del salario mínimo para el 2020 con un ajuste de nada menos que el 35%, aunque sin un impacto positivo en el poder adquisitivo, pues la inflación fue cercana al 50%. Lo mismo pasó en Venezuela, donde a principios de enero se dio un aumento de 50% en el salario mínimo en un escenario de hiperinflación, una subida del nivel de precios rápida y continuada. En este sentido, a pesar del ajuste del 20% que tuvo en México, sigue estando entre los más bajos de la región, por encima solamente de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela:

PAIS SALARIO MÍNIMO MENSUAL EN PESOS MEXICANOS 1.- COSTA RICA $ 10, 187.17 2- URUGUAY $ 8, 067.19 3.- ECUADOR $ 7, 504.36 4.-CHILE $ 7, 354.27 5.- GUATEMALA $ 6, 922.77 6.- PARAGUAY $ 6, 209.86 7.- BOLIVIA $ 5, 609.51 8.- ARGENTINA $ 5, 290.57 9.- PERÚ $ 5, 215.53 10.- HONDURAS $ 5 046.68 11.- COLOMBIA $ 5, 027.92 12.- PANAMÁ $ 4, 971.64 13.- BRAZIL $ 4, 784.03 14.- EL SALVADOR $ 3, 808.46 15.- REPUBLICA DOMINICANA $ 3, 752.18 16.- MÉXICO $ 3, 714.66 17.- NICARAGUA $ 2, 270.07 18.- HAITÍ $ 1, 256.98 19.- CUBA $ 300.17 20.- VENEZUELA $ 131.33

Hay que destacar que en México la inflación no fue tan elevada, de hecho en 2019 se registró como la segunda más baja del siglo, lo que significa que la variación de precios y servicios no afectará tanto el bolsillo de los mexicanos. Con información de El Economista

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