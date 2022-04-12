A finales de 2020 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró una red de empresas fantasma con más de 324 factureras involucradas. De acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los últimos cinco años creció 12.1 veces el número de contribuyentes señalados como "factureros”. Al cierre de septiembre de 2016, apenas 895 contribuyentes estaban en la lista negra de quienes emitieron facturas electrónicas sin tener activos, domicilio, infraestructura o personal que sustentara sus operaciones, para septiembre de 2021, la cifra llegó a 11 mil 762. Como reportamos, a finales de 2020 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró una red de empresas fantasma con más de 324 factureras involucradas en, por lo menos, seis actos de simulación. Diego Cuevas, socio de GLZ Abogados, especialista en consultoría y litigio fiscal, dijo a Reforma que el aumento de factureras en México es un fenómeno de evasión común. "Ese aumento yo creo que obedece a empresas que sí venden facturas, habrá algunos a los que no se les aplican bien los criterios, pero la mayoría sí son quienes venden (este tipo de) facturas", señaló al diario. En octubre del año pasado, Carlos Romero Aranda, quien era procurador Fiscal de la Federación, dijo que el cambio en el RFC que se incluyó en la Reforma Fiscal 2022 podría ayudar a combatir la defraudación fiscal y la subcontratación ilegal.

Gobierno contrata factureras para aeropuerto

Un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI), informa que la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) otorgó tres contratos por más de 141 millones de pesos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía a empresas vinculadas con “factureros”. De acuerdo con documentos obtenidos por la organización, el 26 de febrero de 2020 la Sedena suscribió un contrato por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 192 millones con un consorcio de seis empresas, entre las que se encontraba Valbri Services SA de CV, que el fisco había señalado como presunta simuladora de operaciones. La empresa no logró desvirtuar el señalamiento del SAT y en junio de 2021 fue incluida en el listado definitivo de empresas “factureras”.