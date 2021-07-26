De acuerdo con la consultora Fixat, la evasión fiscal en el primer trimestre del año representó el equivalente a 6% del PIB. Durante los primeros tres meses del año, la evasión fiscal en México alc...

De acuerdo con la consultora Fixat, la evasión fiscal en el primer trimestre del año representó el equivalente a 6% del PIB. Durante los primeros tres meses del año, la evasión fiscal en México alcanzó 1.4 billones de pesos. Esto representa 6% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la consultora Fixat. De acuerdo con la empresa, el 52% de esta evasión fiscal pertenece a grandes contribuyentes. El resto se divide entre personas físicas, con actividad empresarial y asalariados. En informe Situación de adeudos fiscales durante la pandemia de la empresa encontró que en el primer trimestre de 2021 se registraron 1.36 millones de créditos fiscales con cerca de un billón de pesos que todavía no están en juicio, por lo que pueden ser cobrados por la autoridad. Además, en el mismo periodo, el importe recuperado por créditos fiscales fue de 17,700 millones de pesos. Esto es un aumento de 10% frente a lo recuperado en el mismo periodo de 2020. Recientemente, Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), dijo que el combate contra la evasión fiscal ha recaudado el equivalente a dos puntos del PIB.

En 2020, en plena pandemia, en la parte baja del ciclo económico, la actividad económica se fue a cero, el petróleo llegó estar en cero pesos, el dólar se fue a 25 pesos, y ahí con las medidas que se tomaron, con la reforma penal fiscal, con la persecución de la defraudación fiscal, no sólo la recaudación no cayó, no cayeron los ingresos tributarios, sino que de 2019 a 2020 la recaudación subió 170 mil millones de pesos, no se endeudó al País, no se pidieron nuevos créditos y no se pusieron nuevos impuestos.

Al mismo nivel que América Latina

El nivel de evasión en México es casi el mismo que el de América Latina. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la evasión fiscal en América Latina y el Caribe es de 6.1% del PIB regional; es decir, 325 mil millones de dólares. Con información de Forbes y El Economista https://www.forbes.com.mx/la-evasion-fiscal-en-mexico-representa-el-6-del-pib-consultora/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/Evasion-fiscal-en-AL-representa-6.1-del-PIB-Cepal-20210714-0165.html

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