La autoridad fiscal anunció que practicará auditorías profundas a los grande contribuyentes, respecto a sus saldos a favor de ISR e IVA. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer el 22 de febrero su "plan maestro" para la fiscalización de los grandes contribuyentes (aquellos que tuvieron ingresos de más de mil 250 millones de pesos) durante 2021. En el documento, la autoridad fiscal inscribe los cambios que habrá respecto al plan maestro que siguieron en 2020.

Revisarán devoluciones

En el cuarto punto, correspondiente al control de saldos, en 2020 se leía como objetivo el reforzamiento de la verificación de la aplicación de saldos a favor del impuesto al valor agregado (IVA), mientras que en la columna de 2021 habla de programar auditorías profundas derivadas de irregularidades identificadas de IVA o del impuesto sobre la renta (ISR). Es decir, se espera que la autoridad fiscalice con auditorías profundas a los grandes contribuyentes respecto a sus saldos a favor de IVA e ISR. “Es de esperarse que la autoridad fiscal identifique en procesos de devolución algunas inconsistencias que evidentemente hayan surgido con motivo de la verificación de esos saldos a favor y que esas inconsistencias deriven en procesos de auditorías profundas, sobre todo porque en esos procesos de devolución hay intercambios de información, que le permiten a la autoridad indagar con mayor detalle en el origen y soporte de las transacciones de las que se haya originado esos saldos a favor de IVA e ISR”, dijo para diario ReformaMiguel Ángel Tavares Sánchez, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México. Con la información obtenida por este medio, la autoridad podría aplicar la nueva legislación fiscal, que acaba de entrar en vigor, como el tema de la razón de negocios, que permite al fisco desconocer deducciones si encuentra que una operación carece de ella. El documento del SAT ofrece algunas pistas respecto a qué sectores económicos podrían concentrar las revisiones. El primer punto, titulado actos nuevos señala que se aplicarán métodos ágiles en operaciones que demostraron ser exitosas en cobro y que se priorizarán los sectores económicos con utilidades durante 2020. Además, la autoridad anuncia la adición de algunos sectores económicos para la fiscalización durante este año:

Bebidas y tabaco

Financiero (banca de desarrollo y aseguradoras)

Hidrocarburos (importadores de combustibles)

Telecomunicaciones

También apunta a rubros adicionales a fiscalizar:

ISR: Desconsolidación/régimen opcional para grupos de sociedades Repatriación de capitales

Impuestos indirectos: IVA de operaciones no objeto IEPS acreditamientos y saldos a favor

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