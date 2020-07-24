Luego de que se anunciara la propuesta de reforma al sistema de pensiones de los trabajadores, anunció que posteriormente también se buscará reformar al de los trabajadores del estado. Luego de que...

Luego de que se anunciara la propuesta de reforma al sistema de pensiones de los trabajadores, anunció que posteriormente también se buscará reformar al de los trabajadores del estado. Luego de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, presentó ayer el proyecto de reforma al sistema de pensiones, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que también buscará modificar el sistema de pensiones de los trabajadores que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Esto lo dio a conocer en su habitual conferencia matutina y se comprometió a presentar una reforma para modificar el sistema de pensiones del ISSSTE. Explicó que la reforma al sistema de ahorro para el retiro que fue presentada por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no aplica para quienes cotizan en el ISSSTE. A su vez, Andrés Manuel López Obrador pidió “tiempo” para que el gobierno federal presente y lleve a cabo esta reforma, ya que esto implicaría destinar más recursos, que están siendo ocupados en salir de la actual crisis económica que ha ocasionado el COVID-19.

¿En qué consiste la reforma al sistema de pensiones?

La reforma tiene como objetivo que los trabajadores puedan jubilarse antes y con una mejor pensión, para lo cual se incrementarán las aportaciones patronales, pero no las de los trabajadores. Los puntos de la reforma son los siguientes:

No se modificarán las aportaciones de los trabajadores.

Las semanas de cotización para que los trabajadores accedan a la pensión se recortará de 1,250 semanas a solo 750.

Se elevarán las aportaciones de los patrones. Ahora, pasará de 5.15% a 13.87% de forma paulatina.

Las aportaciones federales se convertirán en una cuota social concentrada en trabajadores de menores ingresos. Es decir, el monto federal se destinará a trabajadores que ganen hasta cuatro salarios mínimos, principalmente.

No habrá incrementoen la aportación que realizan los trabajadores.

Las comisiones cobradas por las Afores se irán reduciendo de forma gradual, de modo que los costos sigan estándares internacionales. Ya en el 2020 fue menor a 1%.

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