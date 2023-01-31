Dependiendo de a quién preguntes estos días, algunos dirían que el dinero real no seguirá siendo el rey en el futuro. La entrada en la nueva década no sólo ha acelerado el cambio hacia la priorización de los pagos sin contacto, sino que también ha llevado a la gente a aceptar otras alternativas al dinero físico, principalmente las criptomonedas. Desde que la primera moneda digital se hizo pública hace más de una década, la tecnología ha pasado de ser un concepto académico a convertirse en uno de los activos digitales más codiciados del mercado. A pesar de que las criptomonedas se han convertido en un fenómeno mundial en los últimos años, todavía hay muchas cosas sobre esta tecnología que la gente desconoce. En cualquier caso, todavía hay muchas preocupaciones sobre esta tecnología en evolución y su capacidad para desestabilizar los sistemas financieros tradicionales. Entonces, ¿serán las criptomonedas capaces de suplantar a las monedas convencionales algún día, o son las monedas digitales sólo una moda que acabará desapareciendo? Sigue leyendo para saber más.

Los beneficios relacionados con las criptomonedas

Las monedas digitales, en general, son propicias para muchos inversores debido a la cantidad de beneficios que ofrecen, a pesar de tener muchos aspectos negativos en el activo. Uno de ellos es la rapidez de los pagos, ya que el uso de las criptomonedas para completar los pagos puede realizarse mucho más rápido que los medios tradicionales, que podrían tardar días en ser confirmados por la institución financiera. Es más, las transferencias internacionales de criptomonedas son menos costosas que los medios tradicionales, en los que se cobran tasas relativamente altas a los individuos para mover fondos de un país a otro, especialmente cuando se trata de convertir la moneda al lugar al que se dirige. Además, las monedas digitales son beneficiosas por su eficacia en los pagos gubernamentales. Si el gobierno desarrolla un sistema CBDC, las criptomonedas pueden hacer llegar a los individuos, de forma instantánea, pagos como devoluciones de impuestos, cupones de alimentos o prestaciones por hijos.

Cómo es el futuro de las criptomonedas

Cuando se trata del futuro de las monedas digitales, nadie lo sabe con certeza, sobre todo porque no hay suficientes datos históricos que respalden una posible teoría de hacia dónde se dirige la tecnología. Sin embargo, las empresas y los desarrolladores de criptomonedas han establecido una hoja de ruta sobre lo que esperan que sea su tecnología en el futuro y lo que espera conseguir. Otros predicen que todas las monedas digitales necesitan un ETF, un fondo cotizado verificado, ya que haría relativamente más fácil para la gente invertir en monedas digitales, especialmente en Bitcoin.

La verdad sea dicha

Los partidarios de las monedas digitales, especialmente del Bitcoin, afirman que estas tecnologías se caracterizan por ser sistemas sin confianza, lo que significa que no están directamente vinculados a ningún gobierno, organismo o estado nacional. Finalmente, los partidarios argumentarían que las monedas digitales son muy superiores a las monedas tradicionales porque la tecnología no depende de nadie, como por ejemplo del gobierno federal de EEUU. Independientemente de que pienses que el hecho de que la tecnología no tenga vínculos con ningún tipo de gobierno o banco es algo bueno o malo, no es del todo cierto. Las monedas digitales no son totalmente sin confianza; la tecnología seguiría dependiendo de la infraestructura subyacente que impulsa las monedas digitales como Ethereum, Litecoin, Bitcoin y otras. Si no tienes experiencia con criptomonedas, visita sitios donde podras aprender más sobre la tecnología y su potencial. Además, puedes registrarte en plataformas adecuadas para principiantes. La aplicación bitcoin-up.io/es, por ejemplo, te ayuda a conectar con un bróker y comprar criptomonedas de forma segura.

El potencial de las criptomonedas para las actividades Ilegales

Las criptomonedas, en general, son monedas digitales descentralizadas, y el anonimato de las transacciones ha hecho que la tecnología sea favorable para muchos, especialmente para la gente que quiere utilizarla para actividades ilegales, que incluyen el blanqueo de dinero, el contrabando, el tráfico de drogas y la compra de armas. Con esto en mente, la tecnología ha atraído la atención de muchos reguladores poderosos y de algunas otras agencias gubernamentales, como la FinCEN, la SEC, el FBI e incluso el Departamento de Seguridad Nacional.

¿Son las Stablecoins la respuesta?

Aparte de las criptomonedas populares como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas más, hay otra tecnología que está captando lentamente la atención de los inversores, y son las Stablecoins. Esta nueva tecnología está ganando poco a poco un gran número de seguidores como forma de respaldar las monedas digitales con activos que tengan un valor real, de forma similar a como lo hacía la moneda estadounidense con el patrón oro. Por no mencionar que esos activos pueden ser prácticamente cualquier cosa, como divisas o materias primas.

¿Debes invertir en criptomonedas?

Si estás pensando en apostar tu dinero duramente ganado en monedas digitales, es muy aconsejable que trates esa inversión como lo harías con cualquier otra iniciativa. Sin embargo, las criptomonedas son muy volátiles en el mercado y, como mucho, especulativas, por lo que debes conocer todos los factores y riesgos que conllevan antes de lanzarte al ámbito de las criptomonedas. En términos sencillos, primero debes reconocer que cuando inviertes en criptomonedas, te arriesgas a perder la mayor parte o la totalidad de tus inversiones, ya que las monedas digitales no tienen ningún valor intrínseco, aparte de lo que el comprador está dispuesto a pagar en un momento determinado. Teniendo esto en cuenta, es muy probable que las monedas digitales experimenten violentas oscilaciones en su valor de mercado, lo que aumenta los riesgos de perder potencialmente tu inversión. Por ejemplo, el Bitcoin: en 2013, este criptoactivo experimentó rápidas y despiadadas oscilaciones en su valor de mercado, ya que se desplomó de 260 dólares a unos 130 dólares, todo ello en seis horas. En última instancia, si no puedes soportar la alta volatilidad de las monedas digitales, quizá sea mejor que busques en otra parte, una que se adapte mejor a ti y a tu tolerancia al riesgo.

Reflexiones finales

El surgimiento de las monedas digitales ha provocado un debate interminable sobre el futuro de la tecnología, y lo mismo ocurre con el resto de criptomonedas. Pero a pesar de los problemas recientes de las criptomonedas, especialmente el éxito de Bitcoin desde su lanzamiento hace más de una década, la tecnología ha inspirado la creación de monedas digitales alternativas como Litecoin, Ethereum, Ripple y muchas más. Sin embargo, el cripto tendría que satisfacer todos los criterios divergentes o la tecnología que aspira a formar parte del sistema financiero de la economía. Aunque esta posibilidad es prometedora en el futuro, existen algunas dudas sobre el éxito o el fracaso del cripto a la hora de enfrentarse a todos los obstáculos. También puede determinar el destino del cripto alternativo en los años venideros.