El SAT tiene registrados un total de 78 millones 764 mil contribuyentes, con corte en junio de 2020.

Pese a la coyuntura actual por la pandemia de COVID-19, se registró un aumento de 5.7% en el número de contribuyentes activos al cierre de junio del 2020. Esto de acuerdo con los datos abiertos del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al cierre de junio del 2019 había inscritos 74 millones 497 mil 599 contribuyentes, mientras que para este año la autoridad registro a 78 millones 764 mil 187. Esto es un incremento de 4 millones 266 mil 588 nuevos pagadores de impuestos. Sin embargo, si comparamos las últimas cifras de 2020 con las de diciembre 2019, cuando había 77 millones 442 mil 561 inscritos, en todo ese tiempo sólo hubo un crecimiento del 1.7%. En este sentido, en los meses de la pandemia el crecimiento ha sido considerablemente menor al observado un año antes, cuando entre diciembre de 2018 y junio de 2019 el aumento fue del 3.76%. Sobresalió el mayor número de contribuyentes activos asalariados y personas físicas registrados en la base de datos del fisco. En el régimen de personas morales se tiene a 2 millones 160 mil 115 contribuyentes inscritos en el mes de junio. En comparación con el mismo mes del 2019, se registró un aumento de 3.4%, cuando había 2 millones 88 mil 6 personas morales. Para las personas físicas se registró una disminución del 1.3% (397 mil 274 causantes); es decir, en junio de 2020 se registraron 30 millones 105 mil 919 contribuyentes y en mismo mes de 2019 hubo 30 millones 503 mil 193 contribuyentes. Mientras que para el régimen de asalariados, el último dato estadístico del SAT arroja 46 millones 447 mil 616 inscritos; esto representa que aumentó 11% en comparación con el mismo mes del 2019, cuando había 41 millones 860 mil 358 asalariados inscritos. La proporción de lo contribuyentes de enero a junio en 2020 en el SAT fue de:

76.1% sueldos y salarios

20.3% a personas físicas

3.5% a personas morales

0.1% a grandes contribuyentes.

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