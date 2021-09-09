Su reputación la precede: Thomson Reuters se ha posicionado como líder en información especializada y sus Compilaciones te ahorrarán horas de investigación. También te regalarán la tranquilidad de contar con soluciones 100% confiables

Te surge una duda sobre tu trabajo y, ya cuando te das cuenta, has pasado todo el día navegando interminablemente de una página web a otra, consultando en grupos de WhatsApp, buscando en libros que ya ni sabes si están vigentes... sin haber encontrado una solución que te inspire confianza. ¿Te resulta familiar? Vivimos saturados de información: encontrar de manera directa las respuestas que necesitamos se ha convertido en una experiencia poco común. Y esto es particularmente relevante cuando nos referimos a áreas como la fiscal, contable, legal, ya que las consecuencias de una decisión fundamentada en información incorrecta pueden ser graves. Una fuente completa y confiable Por esto, resulta pertinente hablar sobre Thomson Reuters. La empresa se caracteriza por hacer uso de la tecnología y un enorme talento humano para generar herramientas útiles, actualizadas y, sobre todo, confiables, para resolver una enorme cantidad de necesidades en las áreas legal, impositiva, contable, de comercio exterior, entre muchas otras. Uno de sus productos más utilizados son las Compilaciones especializadas, una suerte de enciclopedias que puedes adquirir tanto en su versión impresa como digital, en las que se clasifica y correlaciona toda la legislación pertinente a cada materia. Por ejemplo, las “imprescindibles” son la Compilación Fiscal, la Laboral, y la de Comercio Exterior. Además, existe la Actualización Miscelánea con contenido que se renueva mes a mes. Puedes tener toda la confianza de que la información que necesitas estará allí, completa y al día. Las Compilaciones de Thomson Reuters también atienden tus necesidades de información más específica. Por ejemplo, existen las dedicadas al tema Mercantil, Penal Federal, de Amparo, o incluso si necesitas conocer al detalle cómo calcular los impuestos locales en Ciudad de México o en el Estado de México. Solo imagina la cantidad de horas que puedes ahorrar diariamente al contar con una única fuente completa y confiable de información. Beneficios adicionales Thomson Reuters utiliza la siguiente frase para referirse a sus productos: un ecosistema de soluciones y herramientas. Y esta definición nos resulta acertada. Sus contenidos no solo abordan de manera especializada una gran variedad de áreas y temas, sino que también ofrecen muchos otros canales y tipos de información, creando una experiencia verdaderamente transmedia, adaptable y de vanguardia. Algunos de estos extras son: TaxToday: un blog y comunidad fiscal con noticias y artículos para mantenerte al día. ProView: una aplicación que te permite leer toda la información de manera digital, con actualizaciones de forma automática, y contenidos exclusivos. Newsletters semanales: no hay excusa para no estar al día, directamente a tu correo. Sesiones online: escucha a destacados expertos sin salir de tu casa u oficina. Como la información es su especialidad, puedes tener la seguridad de que Thomson Reuters cuenta con alguna herramienta que se ajusta a lo que necesites. Si tu trabajo consiste en tomar decisiones importantes, de esas que afectan a tu empresa o a tu cliente y en las que, sin duda, no quieres equivocarte, tu prioridad debe ser obtener tus respuestas de una fuente confiable, respetada y orientada a solucionar tus inquietudes. Si quieres conocer más sobre Thomson Reuters y todas las herramientas que ofrecen para hacer tu día a día más fácil, visita: https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-contables/compilaciones