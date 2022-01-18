Estos son los días inhábiles y períodos de vacaciones de la Prodecon del 2022. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó un acuerdo general que indica sus día...

Estos son los días inhábiles y períodos de vacaciones de la Prodecon del 2022. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó un acuerdo general que indica sus días inhábiles y períodos de vacaciones del 2022.

Días inhábiles de la Prodecon del 2022

El acuerdo general indica que los siguientes son días inhábiles para la Prodecon:

Los sábados y domingos.

Lunes 7 de febrero.

Jueves 5 de mayo.

Viernes 16 de septiembre.

Miércoles 2 de noviembre.

Lunes 21 de noviembre.

Periodos de vacaciones de la Prodecon del 2022

El documento también indica que se suspenderán actividades durante los siguientes periodos vacacionales del 2022:

Los días comprendidos del lunes 18 al viernes 29 de julio de 2022, reanudando labores el 1 de agosto.

Y del lunes 19 al viernes 30 de diciembre de 2022, reanudando labores el lunes 2 de enero de 2023.

Puedes ver el acuerdo general número 001/2022 que publicó la Prodeconaquí / Fecha de publicación: enero de 2022.

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