Estos son los días inhábiles y períodos de vacaciones de la Prodecon del 2022. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó un acuerdo general que indica sus días inhábiles y períodos de vacaciones del 2022.
Días inhábiles de la Prodecon del 2022
El acuerdo general indica que los siguientes son días inhábiles para la Prodecon:
Los sábados y domingos.
Lunes 7 de febrero.
Jueves 5 de mayo.
Viernes 16 de septiembre.
Miércoles 2 de noviembre.
Lunes 21 de noviembre.
Periodos de vacaciones de la Prodecon del 2022
El documento también indica que se suspenderán actividades durante los siguientes periodos vacacionales del 2022:
Los días comprendidos del lunes 18 al viernes 29 de julio de 2022, reanudando labores el 1 de agosto.
Y del lunes 19 al viernes 30 de diciembre de 2022, reanudando labores el lunes 2 de enero de 2023.
Puedes ver el acuerdo general número 001/2022 que publicó la Prodeconaquí / Fecha de publicación: enero de 2022.
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