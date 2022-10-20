El sector empresarial pidió que la aplicación de la reforma sea progresiva para que en 2023 se otorguen nueve días y para 2024, 12 días Uno de los temas que causan inquietud entre empresarios y tra...

El sector empresarial pidió que la aplicación de la reforma sea progresiva para que en 2023 se otorguen nueve días y para 2024, 12 días Uno de los temas que causan inquietud entre empresarios y trabajadores es la posible aprobación en el Congreso de la Unión de una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para aumentar el periodo mínimo de vacaciones . Como reportamos, el sector empresarial pidió que, en caso de que se apruebe la iniciativa, la aplicación de la reforma sea progresiva para que en 2023 se otorguen nueve días y para 2024, 12 días, dijo en entrevista con El Contribuyente, Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).

Por ahora, uno de los cambios más importantes que se tiene previsto en su último trámite en la Cámara Alta es la entrada en vigor para que el nuevo piso mínimo de 12 días sea vigente a partir del próximo año, afirmó en entrevista con El Economista, la senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado.

“Las cámaras empresariales nos pidieron que tenga vigencia a partir del 2023, y en realidad está bien porque seguramente el proceso se extenderá hasta final de año. Y está bien que tenga vigencia el primero de enero o cuando sea su publicación, porque puede ser publicada en enero o en febrero, ese es un cambio. El hecho es que vamos a empujar para que todo el proceso termine este año”, señaló la también secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta y una de las principales impulsoras de la reforma.

De acuerdo con el diario, la legisladora aseguró que hay un buen ánimo con el sector empresarialpara avanzar con la reforma y se perciben también buenas condiciones para que las modificaciones se aprueben en el pleno del Senado, luego de que se avaló en comisiones de manera unánime. Uno de los puntos cuestionados de la reforma es que plantea que las personas trabajadoras disfruten de al menos un período vacacional de mínimo 12 días continuos, al igual que la redacción actual en la LFT con los seis días. “Esos son los dos cambios. Nosotros le habíamos dado vuelta a si las empresas con menos de 20 trabajadores, tomando en cuenta a los micronegocios, podíamos poner que en el 2023 fueran 9 días y en el 2024 ya los 12. Sin embargo, ya hay un acuerdo, las cámaras empresariales están en una posición de que esto salga adelante, sólo que sea vigente a partir del año que entra. Ahí estamos y esperamos que este martes (18 de octubre) ya vaya a primera lectura”, apuntó la legisladora.