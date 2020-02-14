Aunque ya no es obligatorio, expedir constancia de retención a tus trabajadores puede traer algunos beneficios. En 2018, varias constancias de pagos y retenciones fueron sustituidas por el documento digital documento de información de pagos y retenciones. Entre ellas, la constancia de retención por salarios. Antes de este cambio, los patrones estaban obligados a expedir constancias del impuesto retenido a los trabajadores del ejercicio anterior. Las leyes decían que esta constancia debía emitirse en el último día de febrero. A partir de 2018, toda esta información se volvió parte de los recibos de nómina. Así, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya cuenta con todos los datos, por lo que ya no es necesario que el patrón expida la constancia. Pero hay un pequeño problema. La constancia de retención por salarios puede ser útil a los trabajadores que presentan su declaración anual. Con la constancia, pueden conocer la información de pagos y retenciones necesaria. Ahora que se eliminó, algunos trabajadores tienen dudas sobre si debe o no expedirse.

¿Debes expedir constancia de retención a tus trabajadores?

Expedir la constancia ya no es obligatorio, pero las leyes no lo prohíben. Entonces, los patrones todavía pueden hacerlo si resulta útil para los trabajadores que las necesiten para su declaración anual. Al final, es solamente una pequeña ayuda para facilitarles los trámites.

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