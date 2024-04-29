La autoridad recordó que la fecha límite para cumplir con la declaración anual de personas morales y evitar multas o sanciones es el 30 de abril de 2024 Con el objetivo de que las personas físicas ...

La autoridad recordó que la fecha límite para cumplir con la declaración anual de personas morales y evitar multas o sanciones es el 30 de abril de 2024 Con el objetivo de que las personas físicas reciban apoyo para presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) amplió el horario de atención en sus oficinas A través de un comunicado, la autoridad fiscal informó que ampliaría su horario de atención del 17 al 30 de abril de 2024, de 8:30 a 18:00 horas. El SAT también recordó que la fecha límite para cumplir con esta obligación fiscal y evitar multas o sanciones es el 30 de abril de 2024. Deben presentarla las personas físicas que obtuvieron los siguientes ingresos:

Sueldos y salarios

De un solo patrón y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre.

Si obtuvieron ingresos distintos de salarios.

Si trabajaron para dos o más patrones de manera simultánea.

Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener.

Si además obtuvieron ingresos por indemnización.

Si los ingresos por jubilación o pensiones exceden el monto previsto en el Artículo 93, fracción IV y V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede de 400 mil pesos.

Servicios profesionales

Actividades empresariales:

Plataformas tecnológicas

Región fronteriza -

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

Arrendamiento de bienes inmuebles

Enajenación o adquisición de bienes

Intereses o dividendos

Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Para presentar la Declaración Anual 2023, se necesita contar con RFC y Contraseña o e.firma. Para más información, los contribuyentes pueden consultar el minisitio de la Declaración anual 2023.