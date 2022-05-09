¿Necesitas formalizar una cita en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado? Si es así, presta atención. A continuación, te ofrecemos una guía para ayudarte a ...

¿Necesitas formalizar una cita en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado? Si es así, presta atención. A continuación, te ofrecemos una guía para ayudarte a hacerlo a partir de diferentes vías. ¡Toma nota! ¿Cuáles son los requisitos que deberás cumplir y los documentos que necesitarás presentar? Para poder programar una cita en el Issste deberás asegurarte de que cuentas con los siguientes documentos acreditativos:

Tener asignada una clínica de adscripción y estar dado de alta en ella.

Estar en posesión del RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Estar en posesión de CURP (Clave Única de Registro de Población).

Se pueden formalizar citas médicas únicamente dentro de los siguientes cinco días hábiles siempre, eso sí, que exista disponibilidad dentro del departamento o unidad médica solicitada.

Pero, ¿cómo agendar cita en el ISSSTE? Estos son los pasos que deberás seguir para formalizar tu cita en el ISSSTE a partir de las diferentes vías disponibles:

A través de internet

Uno de los principales beneficios de reservar una cita vía Internet es su accesibilidad: No contarás con ningún tipo de restricción geográfica. Además, el servicio estará disponible todos los días del año, las 24 horas del día. Accede a la página web oficial del Issste y cumplimenta el formulario agregando los siguientes datos:

Número CURP (Clave Única de Registro de Población) del/la trabajador/a.

Número RFC (Registro Federal de Contribuyentes) del/a trabajador/a.

Nombre y apellidos del/a trabajador/a interesado en formalizar la reserva (aunque puede formalizar el trámite el trabajador/a, también puede llevarse a cabo a través de un familiar).

Haz clic sobre “buscar”.

Procede a la validación de tus datos

Tras pulsar el botón “buscar”, automáticamente te aparecerá una solicitud de confirmación. Revisa la información aportada y haz clic en “RFC”.

Establece una fecha para tu cita en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

La interfaz mostrará una propuesta con las fechas disponibles. Selecciona una de ellas para fijar tu cita siguiendo los siguientes pasos:

Confirma si se trata de una primera o una segunda cita.

Especifica el tipo de gestión que deseas realizar.

Accede al calendario y escoge una fecha para tu cita. Comprobarás que quizá algunos días aparezcan en rojo. En este caso no habrá disponibilidad. Busca un día marcado en azul y selecciona el que mejor se adapte a tus necesidades.

Establece la hora de tu cita.

Procesar tu cita Issste

Después de haber introducido tus datos identificativos y haber definido la fecha y hora de tu cita, tan sólo deberás procesar la reserva. Para ello no tendrás más que hacer clic en la opción “procesar cita”. A partir de entonces, tu sesión habrá quedado almacenada y programada. Ten en cuenta que una vez hayas finalizado el proceso, el sistema te proporcionará una clave que deberás conservar. Imprímela junto con los datos de tu cita.

A través de la aplicación Citas Issste

¿Prefieres llevar a cabo el proceso a partir de tu smartphone de una forma más ágil? Ahora era posible acceder a la aplicación Citas Issste y tramitar las solicitudes de una forma tremendamente sencilla.

Formaliza tu cita vía telefónica

Si te resulta más cómodo realizar el procedimiento a partir del sistema telefónico o cuentas con algún tipo de incidencia en el sistema digitalizado, puedes seguir los siguientes pasos: En primer lugar, asegúrate de la ubicación en que se encuentra tu centro. Si, por ejemplo, se sitúa dentro de Ciudad de México y Área metropolitana deberás pulsar el número 4000 1000 opción 1. En caso de que su ubicación se encuentre en cualquier otro punto del país deberás agregar 0155. Para formalizar tu cita deberás facilitar tus datos personales tal y como se requiere en la modalidad online. Tu RFC, tu CURP y tu nombre completo junto tus apellidos. Una vez lo hayas hecho deberás pasar a seleccionar la fecha y la hora que mejor se adapten a tus necesidades y teniendo en cuenta la disponibilidad en el centro o Unidad Médica que te corresponda. Por último, deberás asegurarte de registrar tu clave, el día y la hora, por escrito, para evitar que haya cualquier tipo de confusión. Con dicha información podrás acceder a las instalaciones en la fecha y hora seleccionadas.

También puedes hacerlo de forma presencial

En un contexto de desescalada y ante el riesgo de que se produzcan futuros rebrotes, es preferible dar prioridad a las modalidades anteriores, es decir, la formalización de cita a partir de la web oficial, o bien a partir de una llamada telefónica. No obstante, si por cualquier circunstancia, te ves obligado a acudir personalmente para gestionar tu cita de forma presencial, deberás ir a tu clínica correspondiente. Una vez allí deberás facilitar tu carnet de citas junto a tus datos personales. Lo más común es que el proceso de programación conlleve un periodo estimado de aproximadamente 20 minutos hasta que la solicitud sea atendida.