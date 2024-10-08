Tiendas en línea como Shein, Temu, Aliexpress entre otras, están en la mira de estas nuevas medidas contra la importación hormiga Estas nuevas regulaciones requerirán la identificación de consumido...

Tiendas en línea como Shein, Temu, Aliexpress entre otras, están en la mira de estas nuevas medidas contra la importación hormiga Estas nuevas regulaciones requerirán la identificación de consumidores y limitarán las importaciones excesivas para reventa. Esta medida, Segunda lo anunciado por el gobierno, busca equilibrar la competencia en el mercado local y asegurar el cumplimiento fiscal.

Nuevas regulaciones para compras internacionales

El Gobierno Federal ha anunciado regulaciones más estrictas para las compras internacionales realizadas a través de plataformas como Shein y Temu. A partir de este mes, todas las compañías internacionales de ventas por internet deberán recopilar el RFC (Registro Federal de Contribuyentes) o la CURP (Clave Única de Registro de Población) de sus clientes mexicanos. Esta medida tiene como objetivo principal controlar la llamada importación hormiga o “minimis”, que ha sido fuente de preocupaciones persistentes entre los productores nacionales, especialmente en sectores como el calzado y la ropa.

Impacto en las importaciones de mayoreo

El cambio normativo implica que no se aplicarán facilidades de importación para aquellos destinatarios que reciban más de 10 paquetes por mes calendario. Esta restricción busca evitar que individuos o empresas realicen importaciones en gran escala sin las debidas contribuciones fiscales.

Cambios en la revisión de paquetes y transparencia

Inicialmente, el proyecto proponía revisar físicamente en aduanas todos los paquetes con un valor menor a 2,500 dólares. Sin embargo, la propuesta revisada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) elimina esta revisión, pero establece que las plataformas informen claramente a los clientes que su mercancía es importada y cumpla con los requisitos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, incluyendo la transparencia en información comercial y mecanismos para devoluciones y resolución de controversias.

Reacciones al proyecto

La nueva versión del proyecto ha generado críticas desde varios sectores. Mientras que las cámaras de calzado y textiles, junto con las tiendas de autoservicio, argumentan que la regulación es demasiado permisiva y carece de sanciones efectivas, organizaciones como la Asociación Latinoamericana de Internet, que incluye gigantes como Amazon y Mercado Libre, solicitan un análisis más detallado de costos y beneficios, además de más tiempo para su implementación.

Compromisos del SAT

Ante estos cambios, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha prometido intensificar la supervisión para asegurar que las empresas de mensajería cumplan con la identificación adecuada de los importadores y las tiendas en línea retengan los impuestos correspondientes a las operaciones en las que actúan como intermediarios.