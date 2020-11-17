“Donde haya outsourcing se eliminará (…). No seré cómplice de una maniobra que perjudica a los trabajadores”, dijo el Presidente de México. En la conferencia mañanera de hoy, el Presidente Andrés M...

“Donde haya outsourcing se eliminará (…). No seré cómplice de una maniobra que perjudica a los trabajadores”, dijo el Presidente de México. En la conferencia mañanera de hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a empresarios que no le pidan que se convierta en cómplice para dañar los derechos de los trabajadores, “no soy encubridor”, dijo, en referencia a modificar la propuesta de reforma al outsourcing que envió la semana pasada a la Cámara de Diputados. Asimismo, el mandatario señaló que espera que pronto se apruebe la reforma que elimina la modalidad de subcontratación, la cual tiene como eje los siguientes puntos:

Subcontratación de personal . Se prohíbe la subcontratación que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Servicios especializados y obras especializadas . Se permite la prestación de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Para esto se requiere una autorización de la STPS, y los prestadores de servicios formarán parte de un padrón público.

Agencias de colocación. Podrán intervenir en el proceso de contratación, pero en ningún caso se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución.

No habrá outsourcing en el gobierno

Luego de conocerse la reforma que elimina el esquema de subcontratación, diversos especialistas ventilaron que un número importante de operaciones de la CFE, Pemex y Caminos y Puentes Federales se realizan a través de outsourcing, incluso en el IMSS. Ante esto, el presidente López Obrador afirmó: “No tengo información de que haya outsourcing dentro del gobierno, pero donde lo haya se eliminará”.

“Es en beneficio de los trabajadores, al final de cuentas del beneficio del trabajador. Todo lo que pueda existir de subcontratación se elimina en el Gobierno”, expuso.

Outsourcing será crimen organizado

En la propuesta de López Obrador de reforma al Código Fiscal de la Federación, se contempla castigar con cárcel a todo aquel que evada el pago de IVA, ISR y cuotas del IMSS e ISSSTE bajo el esquema de subcontratación, conocido como outsourcing. Esta pena se aplicará de manera oficiosa, es decir, no habrá derecho a fianza para los infractores. De acuerdo con las bancadas de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, se espera que la iniciativa sea aprobada a más tardar en diciembre para que inicie vigencia a partir de enero del 2o21. De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el Gobierno Federal ha asignado a empresas de outsourcing más de 50 contratos que entre 2019 y 2020, por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos. El año pasado, el valor de los contratos superó los 3 mil millones de pesos, aunque la mayoría tenían cobertura por más de un año. Hasta inicios de octubre del presente año se habían sumado casi 2 mil millones de pesos en asignaciones a empresas de subcontratación laboral.

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