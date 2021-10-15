De acuerdo con la STPS de Jalisco, la reforma al outsourcing podría afectara 600 mil empleos y 33 mil patrones. A inicios de octubre, una estimación de Manpower Group señaló que cerca de 900 mil tr...

De acuerdo con la STPS de Jalisco, la reforma al outsourcing podría afectara 600 mil empleos y 33 mil patrones. A inicios de octubre, una estimación de Manpower Group señaló que cerca de 900 mil trabajadores perdieron su empleo tras la reforma a la subcontratación. Los datos del IMSS muestran que antes de la reforma había un registro de 5.2 millones de trabajadores en subcontratación. Tras la reforma, los datos del IMSS muestran otra cosa:

4.3 millones de trabajadores mantuvo su empleo.

De ese monto, 2.7 millones lo mantuvo con un patrón distinto.

Por otro lado, 1.6 millones de trabajadores mantuvo su empleo, pero bajo una empresa de subcontratación.

Esto implica que el 17% de los trabajadores subcontratados no encontraron nuevo empleo tras la reforma.

600 mil empleos en Jalisco podrían ser afectados

Ahora, información oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Jalisco estima que 600 mil empleos podrían perderse o ser afectados tras la reforma. En entrevista con Reforma, Marco Valerio Pérez Gollaz, titular de la STPS de Jalisco, explicó que la contratación directa ha crecido lentamente en el estado. Además, señaló que hay un millón 847 mil empleos formales en el estado; de estos, 600 mil podrían verse afectados por la reforma. En este sentido, Pérez Gollaz dijo que estos 600 mil trabajadores podrían tener problemas para vincularse con otra fuente de empleo. El funcionario también dijo 33 mil de los 102 mil patrones en Jalisco también se verán afectados. Por otro lado, Pérez Gollaz dijo que la inscripción de empresas al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE) en la entidad ha avanzado lentamente con el 30% de inscripciones. Ante todos estos resultados, el funcionario dijo que se debe valorar de nuevo la reforma, ya que en su estado actual podría afectar el crecimiento económico del país. Con información de Reforma y El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/09/30/900-mil-personas-subcontratadas-pierden-empleo-tras-reforma-manpowergroup/ https://www.reforma.com/afectara-reforma-al-outsourcing-a-600-mil-stps/gr/

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