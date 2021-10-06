Por secreto fiscal, el SAT no puede revelar información al público sobre los relacionados con los Pandora Papers. Durante los últimos dos años, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investig...

Por secreto fiscal, el SAT no puede revelar información al público sobre los relacionados con los Pandora Papers. Durante los últimos dos años, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) llevó a cabo una investigación sobre empresas offshore para millonarios, políticos, narcotraficantes conocida como Pandora Papers. La investigación revisó casi 12 millones de documentos provenientes de 14 firmas y despachos internacionales especializados en la creación de las cuentas offshore. Los documentos iban desde correos electrónicos hasta actas de registros e informes financieros. También encontró que cerca de 27 mil personas morales están relacionadas con estas empresas, así como tres mil mexicanos. Hay que aclarar que no es ilegal abrir una cuenta *offshore;*sin embargo, normalmente se utilizan para evasión fiscal. En el caso de México, la creación de la empresa no es ilegal, pero sí debe darse a conocer al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Secreto fiscal

Como señala El Universal, el secreto fiscal protege a los mexicanos involucrados en los Pandora Papers. Debido a esto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no puede dar a conocer la información libremente. Sin embargo, la información sí le puede servir a Raquel Buenrostro. La funcionaria podría utilizarla para revisar a todos los mencionados en la investigación. En estos casos, el SAT podría enviar invitaciones a través del Buzón Tributario por la omisión del pago de impuestos por inversiones fuera del país. El Universal también señala que de no hacer caso de las invitaciones, se podrían aplicar auditorías contra estos contribuyentes. Al final, los casos podrían ir hasta la Procuraduría Fiscal de la Federación. Con información de El Universal y El Financiero https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2021/10/04/los-pandora-papers-tocan-a-palacio-nacional/

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