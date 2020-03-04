El titular de la Conamer explicó el proceso de inscripción al padrón de confianza ciudadana.

El 20 de enero, fue publicada la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La aplicación de esta nueva ley estará a cargo de la Secretaría de Economía (SE) por conducto de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). En su conferencia de prensa matutina del miércoles 26 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana se empezará a convertir en realidad y en práctica cotidiana. Esto se debe a que se aprobó en el Congreso de la Unión y ya se publicó. Durante la conferencia del presidente, el titular de la Conamer, César Emiliano Hernández Ochoa, anunció el arranque del padrón de confianza ciudadana y explicó el proceso de inscripción. La siguiente información contiene parte de su explicación.

Proceso de inscripción al padrón de confianza ciudadana

Para inscribirse al padrón de confianza ciudadana se tienen que seguir los siguientes pasos:

1. Ingresa a la página del padrón de confianza ciudadana

El padrón de confianza ciudadana es una herramienta proporcionada por el Gobierno de México para facilitar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias. Como su nombre lo dice, el padrón fomenta la confianza a la ciudadanía y reconoce a las personas y empresas que cumplen con sus obligaciones regulatorias y fiscales. Para inscribirse al padrón se tiene que ingresar al siguiente portal: www.confianzaciudadana.gob.mx.

2. Crea un usuario

Al ingresar al portal, lo primero que se tiene que hacer es crear un usuario. Esto se hace proporcionando una cuenta y una contraseña.

3. Regístrate

Después se tiene que llenar un formulario. En el formulario son tres campos básicamente los que se capturan:

Nombre y si es una empresa el nombre del representante legal.

El domicilio.

La actividad económica a la que se dedica.

Hay otros campos adicionales que pueden o no llenarse. Estos sirven para brindar más información a la autoridad.

4. Firma el manifiesto de cumplimiento

Después de registrarse, el sistema genera un manifiesto personalizado. Con este documento el ciudadano comunica que es una persona cumplida y quiere cumplir la norma, y que hasta donde él sabe está en cumplimiento de todas sus obligaciones legales y regulatorias. Este documento está basado en la buena fe y para firmarlo se pide la CURP. En caso de que la empresa tenga más de 51 empleados, el manifiesto se tiene que firmar con la firma electrónica (e.firma) o con el RFC. Al final, se tiene que descargar la constancia de registro que acredita al ciudadano como beneficiario del padrón.

Beneficios del padrón de confianza ciudadana

Entre los beneficios que pueden obtener los ciudadanos al inscribirse al padrón se encuentran los siguientes:

Se obtiene una constancia de registro

La constancia de registro es un documento que acredita al ciudadano como beneficiario del padrón de confianza ciudadana y que su establecimiento está cumpliendo con sus obligaciones legales y regulatorias. Este documento sirve para que las inspecciones sigan las reglas de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

Suspensión general de inspecciones

Con la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana se busca implementar una suspensión general de inspecciones, salvo las excepciones que están previstas. Al registrarse en el padrón, los ciudadanos conocerán qué inspecciones y visitas domiciliarias serán suspendidas en función de la actividad económica que realicen. Además, conocerán los criterios que utilizaron las distintas autoridades regulatorias para seleccionar a quienes serán inspeccionados. En caso de recibir una visita domiciliaria de inspección podrán verificar si quien los visita está autorizado y cómo cumplir con la inspección.

Reporte de problemas

El sistema está hecho también para que en la parte de información adicional los ciudadanos puedan reportar si enfrentan problemas de corrupción con inspectores, problemas de trámites muy engorrosos, o que brinden información que ayude a resolver otros problemas.

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