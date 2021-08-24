Las personas físicas con actividad empresarial son las que más bajas han tenido en el RFC. En el primer semestre del año, solamente tres de las 20 actividades económicas en las que se dividen los c...

Las personas físicas con actividad empresarial son las que más bajas han tenido en el RFC. En el primer semestre del año, solamente tres de las 20 actividades económicas en las que se dividen los contribuyentes presentaron aumentos en el Registro Federal de Contribuyentes:

Servicios profesionales, científicos y técnicos 4.2%.

Dirección de corporativos 2.2%.

Agricultura, ganadería, pesca y caza 0.4%.

Fuera de estos tres rubros, se han registrado grandes bajas del RFC. Por ejemplo, caídas de 18.8% de contribuyentes en el sector de comercio al por menor y de 15.5% en transporte.

Se pierden pequeños negocios

Durante el primer semestre de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró un aumento de 751 mil causantes en el RFC frente al junio de 2020. Esto incluye a personas físicas y morales. Sin embargo, una gran parte de los contribuyentes que se han dado de baja han sido personas físicas con actividad empresarial. Como señala La Jornada, en este grupo se encuentran la mayoría de los pequeños negocios y de las personas autoempleadas. En este periodo se registró una caída de 19.4% en estos contribuyentes frente al mismo periodo del año anterior. Las personas físicas con actividad empresarial agrupan negocios como talleres mecánicos, restaurantes, cantinas, bares, tiendas de abarrotes, escuelas, farmacias, ferreterías, etc. En total, el SAT registró una caída de 673 mil contribuyentes en este grupo frente a junio de 2020. Estas bajas son una continuación de lo que sucedió en 2020. Al cierre del año pasado, se perdieron 391 mil unidades económicas en todo el país; como señala El Economista, el 99% estaba conformado por micro, pequeñas y medianas empresas. Con información de La Jornada y El Economista https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/23/economia/pequenos-negocios-encabezan-la-salida-del-padron-de-contribuyentes-sat/ https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-pandemia-Covid-19-dejo-un-saldo-de-391414-negocios-menos-en-Mexico-20210322-0034.html

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