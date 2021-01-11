La aplicación del SAT no permite presentar la declaración anual de 2020. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó la aplicación DeclaraSAT en su sitio oficial. Esta...

La aplicación del SAT no permite presentar la declaración anual de 2020. La semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó la aplicación DeclaraSAT en su sitio oficial. Esta plataforma es la única forma en la que personas físicas pueden presentar su declaración anual.

Para entrar, se necesita el RFC, contraseña y e.firma. Una vez dentro, en el apartado de declaración anual, deben capturarse los datos e información que solicita el programa. Se firma la declaración y se envía utilizando la e. firma o contraseña según sea el caso. Después de enviar la declaración el usuario recibirá un aviso confirmando la recepción de la información y acuse de recibo con el número de operación, la fecha de presentación y sello digital.

Sin embargo, como explica Fiscalia, hay un error importante en la versión 2020 de DeclaraSAT. Al escoger el ejercicio 2020, aparece el siguiente mensaje:

Por el ejercicio seleccionado, se entiende que deseas presentar una declaración anticipada por el fallecimiento de un contribuyente. ¿Deseas continuar?

Esto es un error, ya que la declaración anual de personas físicas para el ejercicio de 2020 ya se puede presentar. Así que, hasta que el SAT arregle el problema, no se podrá presentar la declaración anual 2020.

Si tienes dudas, aquí puedes leer una guía completa sobre la declaración anual de personas físicas. Con información de Fiscalia https://www.fiscalia.com/publicaciones/15028

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