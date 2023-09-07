El objetivo, dijo López Obrador, es elevar el apoyo a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria Luego de anunciar un aumento del 25 por ciento en las pensiones de adultos mayores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene en mente una ambiciosa propuesta: aumentar las becas para estudiantes de educación básica. En una declaración reciente, López Obrador compartió su intención de colaborar con la Secretaría de Hacienda (SHCP) para analizar la disponibilidad presupuestaria en 2024. El objetivo, dijo, es elevar el apoyo a los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Actualmente, estas becas se otorgan a 5 millones de alumnos, pero de manera focalizada, lo que significa que no todos los estudiantes de educación básica las reciben. El presidente enfatizó que su gobierno no tiene la intención de gastar más de lo que ingresa, ni de aumentar los impuestos ni la deuda pública del país. En cambio, busca mejorar la distribución de recursos para garantizar un acceso más equitativo a la educación. Actualmente, las becas universales en nuestro país se destinan principalmente a estudiantes de nivel medio superior y superior. López Obrador dijo que extenderá el alcance de estas becas a la educación básica. Esto podría beneficiar a una cantidad significativa de estudiantes y sus familias. Asimismo, López Obrador señaló que tiene planes para aumentar los ingresos de los burócratas y maestros en 2024. Su objetivo es que ningún maestro gane menos de 16,200 pesos, estableciendo este monto como un salario mínimo para los educadores y permitiendo aumentos adicionales a partir de ese punto. En cuanto a las pensiones de adultos mayores, el mandatario reafirmó que se llevará a cabo un aumento del 25% a partir de enero de 2024. Esto proporcionará un importante alivio económico a las personas mayores y les permitirá contar con ingresos más adecuados para sus necesidades básicas, en particular para la alimentación, finalizó.