Haciendo dijo que los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, así como bonos de pensiones y acciones de las Siefores están a salvo La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que, con la reforma para capitalizar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), no se utilizarán los fondos de ahorro para el retiro, bonos de pensiones o acciones de las Siefores. Hacienda explicó en un comunicado que el objetivo de la reforma es fortalecer al FEIP, al permitir que, además de los depósitos en efectivo que ya recibe actualmente, pueda admitir, como aportación, ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el gobierno o forman parte de sus activos. “Los fondos de ahorro para el retiro, reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)bonos de pensiones y acciones de las Siefores no aplican para esta ley, ya que estos recursos los amparan los fines previstos en la legislación correspondiente a estas entidades, y la modificación sólo comprende el uso de activos del gobierno federal’’, aclaró la dependencia.

¿Qué propone la reforma?

Los cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria aprobados el viernes pasado en San Lázaro buscan que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios pueda tener más fuentes de ingresos para ser nutrido, ya que actualmente se capitaliza de los ingresos excedentes que pueda obtener el Gobierno. La dependencia hizo las aclaraciones debido a que se generaron dudas y críticas respecto a qué activos financieros podría utilizar la dependencia, en donde las preocupaciones eran principalmente que se utilizarían, por ejemplo, los ahorros que manejan las Afores, así como otros similares, para solventar el gasto público. La reforma, que es parte del paquete económico 2023, fue aprobada por la Cámara de Diputados el viernes pasado por 264 votos a favor, 217 en contra y 1 abstención, la minuta correspondiente fue remitida a la Cámara alta para su revisión. Cabe destacar que esta iniciativa, que es promovida por la Secretaría de Hacienda ante la Cámara de Diputados, pretende utilizar este remanente de recursos para capitalizar al FEIP. “La ley permitirá que el Gobierno Federal deposite activos financieros del propio Gobierno en el FEIP, ya sea efectivo o algún otro instrumento financiero. De este modo, se podrá aprovechar la capacidad de emisión del Gobierno, ya que actualmente no es posible depositar otros activos que no sean efectivo” explicó en un comunicado.