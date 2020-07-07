Durante mayo, el cierre de compañías causó que más de seis mil empresas se dieran de baja del RIF. En mayo, 6 mil 163 empresas se dieron de baja del régimen de incorporación fiscal (RIF), de acuerd...

Durante mayo, el cierre de compañías causó que más de seis mil empresas se dieran de baja del RIF. En mayo, 6 mil 163 empresas se dieron de baja del régimen de incorporación fiscal (RIF), de acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con esto, el número total de empresas inscritas es de 5 millones 439 mil 024 empresas. El problema es que esta baja es la segunda más grande registrada en la historia. La primera se dio en julio de 2015, cuando 12 mil empresas se dieron de baja. El RIF es para personas físicas que no excedan los dos millones de pesos anuales de ingresos. De acuerdo con el SAT, este régimen aplica para contribuyentes que vendan mercancías, presten servicios que no requieran de título profesional o realicen ventas por comisión, siempre que éstas no excedan 30% de sus ingresos totales. Todo esto significa que la mayoría de las empresas que se dieron de baja son pequeños negocios.

Cierre de empresas

Además, hay que tomar en cuenta el número de empresas que ha cerrado. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en abril, cerraron casi siete mil empresas en todo el país. Esta es la peor cifra de cierres desde 1997. Además, en mayo, cerraron otras tres mil empresas. Así, en solamente dos meses, casi 10 mil empresas han cerrado sus puertas. En entrevista con Reforma, el fiscalista José Luis Elizondo dijo que esto podría afectar a cerca de 18 mil familias mexicanas. También dijo que aunque son las pequeñas empresas las más afectadas, las medianas y grandes empezarán a sentir el impacto dentro de poco. Al final, todo esto llevará a una menor recaudación de ISR en 2020 y 2021.

Apoyo a las empresas del RIF

Como reporta El Economista, Miguel Messmacher, exsubsecretario de Hacienda, declaró que el gobierno debería enfocarse en apoyar a las empresas del RIF. Messmacher propuso un diferimiento del pago de impuestos a estas empresas. Además, este régimen recauda cerca de 40 mil millones de pesos al año, por lo que “sí podría haber cierto grado de diferimiento sin que genere una presión fiscal”. De acuerdo con Messmacher, estos apoyos ayudarían a contrarrestar la caída de las finanzas públicas y la economía del país.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), y a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes).