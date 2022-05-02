A las Tablas de Enfermedades de Trabajo se incorporaron 88 padecimientos laborales, incluyendo el COVID-19. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján, presentó el proyecto de actualización de las Tablas de Enfermedades de Trabajo y la de Valuación de Incapacidades Permanentes. La dependencia dio a conocer los principales cambios a las tablas, entre ellos la incorporación de 88 padecimientos laborales, incluyendo el COVID-19. En las tablas se agrupan 52 enfermedades laborales y se agregan 3 enfermedades de la mujer y se cancelan 3 fracciones de la tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Dentro de la incorporación de las 88 enfermedades, detalló que el grupo de enfermedad que registró mayor aumento fue el de cáncer de origen laboral, al pasar de 4 a 30 padecimientos. Asimismo, las patologías infecciosas y parasitarias, las cuales pasaron de 21 a 41, entre las que destaca la enfermedad pandémica por COVID-19, y, por primera vez, se incorporan enfermedades de tipo psicosocial, derivadas del estrés de origen laboral, así como enfermedades del sistema digestivo, entre otras. El trabajo se realizó con la participación de 50 especialistas en la materia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); peritos dictaminadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y médicos que laboran en las empresas, asociados en las agrupaciones médicas de salud en el trabajo del país. El IMSS estima que para el primer semestre de 2022 el número de incapacidades temporales será de 1.5 millones, poco más del doble de las expedidas en el mismo periodo de 2021, esto se explica en buena parte al impacto de la pandemia de Covid-19. Además, Hosanna Rodríguez, presidenta de la Federación Nacional de Salud en el Trabajo (Fenastac), informó al El Economista que la prevención en temas de seguridad y salud en los centros laborales abarca muy poco de todos los riesgos a los que se enfrentan los empleados. Asimismo, dijo que aunque se conoce a la población trabajadora en riesgo, no hay acciones concretas para atenderla y prevenir enfermedades y accidentes, pues más de 10 millones de personas trabajadoras afiliadas al IMSS tienen alguna condición de vulnerabilidad.