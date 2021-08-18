Durante la pandemia México fue el país de la OCDE con más horas laborales. México se colocó de nuevo como el país con más horas trabajadas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Y, como en otros años, también es el país menos productivo. En 2020, los mexicanos trabajaron en promedio 2,214 horas al año. En cambio, el promedio de la OCDE es de 1,687 horas. Estos datos toman en cuenta la reducción de horas laborales por la pandemia; entre enero y abril de 2020, las horas de trabajo se redujeron en 38%. De acuerdo con el Employment Outlook 2021 de la OCDE, los trabajadores en México tienen jornadas promedio de 48 horas a la semana. En cambio, el promedio de otros países de la CODE es de 40 horas. De hecho, en la mayoría de los países de la OCDE el límite para la semana de cinco días es de 40 horas. El problema en México es que una gran parte de los empleos son informales, por lo que no hay límites claros. Datos del informe demuestran que durante la década de 2010, los mexicanos dedicaron más de tres veces más tiempo al trabajo que al ocio. En países como Alemania, Finlandia y Noruega, la proporción entre ambas actividades es casi la misma. En entrevista con El Economista, Roberto Martínez, director del Centro de la OCDE en México, explicó que en nuestro país se da más valor al tiempo dedicado al trabajo que a los resultados obtenidos durante ese tiempo. Este es uno de los factores culturales que explican el alto número de horas trabajadas. Por otro lado, Héctor Magaña, experto del Centro de Investigación en Economía y Negocios, del Tec de Monterrey, explicó en entrevista con Reforma que las empresas deberían invertir más en capacitación. Así, se lograría que los trabajadores sean más eficientes y lleven a cabo todas sus actividades en el menor tiempo posible. Con información de El Economista, Reforma y El País https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Mexicanos-mantienen-las-jornadas-laborales-mas-largas-aun-con-la-pandemia-20210815-0006.html https://www.reforma.com/trabajan-en-mexico-mas-que-otros-paises/ar2229772 https://elpais.com/mexico/2021-07-27/el-deterioro-del-empleo-en-mexico-mas-precario-mas-informal-y-con-jornadas-mas-largas.html

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