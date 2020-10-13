Te decimos qué debes hacer para verificar si realmente se trata de una visita del SAT.

Te decimos qué debes hacer para verificar si realmente se trata de una visita del SAT.

En las últimas semanas, una propuesta de la Miscelánea Fiscal 2021 ha traído mucha atención sobre las visitas domiciliarias del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La propuesta incluye reformar el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Actualmente, este numeral habla sobre las visitas domiciliarias del SAT. Entre otras cosas, el artículo dice que los contribuyentes deben permitir el acceso al personal del SAT, y dejar a su disposición la contabilidad y documentos necesarios.

La nueva modificación propone que el personal del fisco pueda emplear herramientas tecnológicas para recabar información. Esto incluye cámaras, grabadoras y celulares para grabar a los contribuyentes durante las visitas. La propuesta también dice que el personal del SAT estará obligado a guardar absoluta reserva sobre declaraciones, datos suministrados por el contribuyente y sobre la información obtenida en la visita.

Cómo comprobar si el personal que te visita trabaja en el SAT

Aprovechando esto, es buen momento para recordar a los contribuyentes cómo comprobar si el personal que hace la visita trabaja en el SAT.

Lo que debe hacer el personal del SAT

Al presentarse en tu domicilio debe identificarse mostrando lo siguiente:

• Oficio de habilitación firmado por el Administrador Desconcentrado de la unidad administrativa a la que pertenece y lo acredita para realizar la visita o diligencia según sea el caso.

• Credencial de empleado del SAT que lo acredita.

Lo que debe hacer el contribuyente

Si quieres comprobar la identidad de la persona que te visita y validar los datos de los documentos de identificación que te presenta, debes utilizar la "Validación de Autenticidad" en el sitio oficial del SAT.

Para entrar no necesitas ningún tipo de autentificación ni requisito. Una vez dentro, debes seguir estos pasos:

Entra al siguiente link. Introduce el RFC o número de empleado. Haz clic en el botón aceptar. Confirma que la persona que te visita trabaja en el SAT.

Si quien hace la visita se niega a darte esta información, puedes estar seguro de que no se trata de personal del SAT.

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