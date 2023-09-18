Las personas físicas residentes en México que reciben donativos de sus padres, de sus hijos, de su esposa o esposo, o de su concubina o concubino, no pagan ISR por esos ingresos Los envíos de dinero que realizan los mexicanos que radican en Estados Unidos (o en otra nación distinta a su país de origen) a sus familias que viven en México, se conocen como remesas.

¿Las personas deben pagar impuestos si reciben remesa?

Pero ¿las personas deben pagar impuestos si reciben remesas? De acuerdo con Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, no se pagan impuestos por las remesas, pero depende de quien las envíe. En entrevista con El Contribuyente, la especialista dijo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no cobra Impuestos sobre la Renta (ISR) por los donativos entre esposos, concubinos, descendientes o ascendientes en línea recta. Martínez Molina explicó que lo anterior significa que las personas físicas residentes en México que reciben donativos de sus padres, de sus hijos, de su esposa o esposo, o de su concubina o concubino, no pagan ISR por esos ingresos. En este contexto, la contadora indicó que si las remesas que el contribuyente recibe provienen de sus padres, de sus hijos, de su esposa o esposo, o de su concubina o concubino, no debe pagar ISR por esos ingresos. Pero la integrante del Colegio de Contadores Públicos de México señaló que si el dinero que el contribuyente recibe del exterior proviene de un tío, un hermano, del novio o novia, o de un amigo o amiga, sólo debe pagar ISR por esos ingresos si sobrepasan de tres Unidades de Medida y Actualización (UMA) elevadas al año. En ambos casos, los ingresos por remesas se deben de declarar al SAT si sobrepasan de 600 mil pesos.