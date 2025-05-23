El nuevo decreto publicado en el DOF otorga estímulos fiscales para impulsar los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar. Conoce los requisitos, beneficios y lineamientos oficiales Con fech...

El nuevo decreto publicado en el DOF otorga estímulos fiscales para impulsar los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar. Conoce los requisitos, beneficios y lineamientos oficiales Con fecha 22 de mayo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que otorga estímulos fiscales en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar y el Acuerdo con los lineamientos oficiales para su implementación.

¿Qué son los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar?

Son regiones estratégicamente seleccionadas donde el Gobierno federal busca impulsar la inversión, la innovación y el empleo como parte del Plan México. Se trata de un esfuerzo por descentralizar el crecimiento económico y atraer empresas mediante incentivos fiscales.

Ubicación de los nuevos polos

Estado Localización del Polo Campeche Seybaplaya Chihuahua Juárez Durango Durango Estado de México Nezahualcóyotl Guanajuato Celaya Hidalgo Tula y AIFA Puebla Ciudad Modelo Sinaloa Topolobampo Tamaulipas Altamira Tlaxcala Huamantla Veracruz Tuxpan Michoacán Morelia Quintana Roo Chetumal

Principales estímulos fiscales

Deducción inmediata del 100% de inversiones en activo fijo nuevo, válida hasta 2030.

de inversiones en activo fijo nuevo, válida hasta 2030. Deducción adicional del 25% por incremento en gasto de capacitación o innovación .

por incremento en gasto de . Determinación exclusiva del ISR por actividades realizadas dentro del polo.

Estímulos no acumulables como ingreso para efectos fiscales.

Requisitos para acceder a los beneficios

Estar al corriente con el SAT.

Tener domicilio fiscal en el Polo de Desarrollo.

Celebrar convenios con la SEP en temas de educación dual o certificación técnica.

Limitaciones y exclusiones

No ser parte de regímenes especiales como FIBRAS o REPECOS.

No aparecer en listas negras del SAT (Art. 69-B).

No tener créditos fiscales firmes.

¿Qué papel juegan las entidades federativas?

Los gobiernos estatales deben firmar un Convenio de Coordinación para participar. Pueden realizar concursos públicos o asignaciones directas a desarrolladores autorizados, según lineamientos emitidos por la Secretaría de Economía.

Similitudes con otros programas

Este decreto guarda estrecha relación con el publicado el 21 de enero de 2025 bajo el “Plan México”. Ambos ofrecen:

Deducción inmediata de inversiones en activo fijo.

en activo fijo. Estímulos del 25% en innovación y capacitación.

en innovación y capacitación. Foco en relocalización industrial y crecimiento regional.

Información técnica y jurídica

El nuevo esquema brinda certeza jurídica al establecer claramente las fechas, requisitos, exclusiones y procedimientos. También mejora la técnica legislativa al acompañarse de un Acuerdo con reglas detalladas, fortaleciendo la confianza de inversionistas y desarrolladores. Con una visión estratégica, este decreto representa una oportunidad única para impulsar el desarrollo regional con mecanismos claros, atractivos y sostenibles.